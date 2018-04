Schleswiger Schulen : Der beste Weg für jeden Schüler

Die Kooperation zwischen Schleswiger Gymnasien und Gemeinschaftsschulen wird fortgesetzt.

25. April 2018, 18:20 Uhr

In den Räumen der Dannewerkschule war sie Mitte 2014 ins Leben gerufen worden, gestern nun wurde die Kooperation zwischen vier Schleswiger Schulen im Büro von Lornsenschul-Direktor Carsten Schmolling per Unterschrift verlängert.

Die Kooperation zwischen den zwei Gymnasien Dom- und Lornsenschule sowie der Gallberg- und Dannewerkschule sollte für die Schüler mehr Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schularten schaffen. Eigens dafür wurden Schnuppertage sowie mehrwöchige Probezeiten vereinbart, die Schüler an den jeweils anderen Schulen verbringen können.

Dies werde erfolgreich umgesetzt, zog Andrea Schönberg, Rektorin der Dannewerkschule, eine positive Bilanz. So sind von ihrer Schule jüngst drei Schüler an die Lornsenschule gewechselt. „Zum Teil schauen sich die Schüler gezielt beide Gymnasien an, wenn sie in die Oberstufe wechseln möchten“, erzählte sie. Bei entsprechend gutem Notendurchschnitt ist den Schülern die Aufnahme ebenso garantiert wie die Gleichberechtigung bei der Wahl des Oberstufen-Profils.

Darüber hinaus haben die Schulen ihre Arbeitsgemeinschaften untereinander geöffnet, darunter das Programm „Kultur macht stark. Zudem gibt es schulübergreifende Angebote, indem etwa Lornsenschüler Projekte an der Dannewerkschule umsetzen.

Auch können Kinder von der Gemeinschaftsschule ihre zweite Fremdsprache wie Latein oder Französisch an einem der Gymnasien lernen. Gleiches gilt für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache, das ebenfalls schulübergreifend organisiert wird.

Dabei würde sie von Lehrern die Rückmeldung bekommen, dass „die Schüler gut vorbereitet sind“, sagte Anja Moeskes, Rektorin der Gallbergschule. Sie führte dies auch auf den engen inhaltlichen Austausch unter den Fachschaften der verschiedenen Schulen zurück, „der wirklich Sinn macht“. Das gemeinsame Ziel, für jeden Schüler den besten Weg zu finden, „geht nur, wenn alle Lehrer mitmachen“, ergänzte sie. Durch die Kooperation habe die Zusammenarbeit eine feste Grundlage bekommen. Es sei sehr viel Positives für die Schüler erreicht worden, lobte auch Carsten Schmolling. Da die Schulleiter sich jedes Halbjahr einmal treffen, „findet sich im Gespräch immer eine gute Lösung“.

Die Kooperation der vier Schulen sei wie ein Spinnennetz, meinte Julia Pfannkuch, die als Fachbereichsleiterin „Bürgerservice“ der Stadt Schleswig den Schulträger vertrat: „Je dichter es gewebt wird, desto besser werden die Schüler aufgefangen.“ Auf diese Weise würde die Stadt, die in den letzten vier Jahren um gut 2000 Einwohner gewachsen sei, als Schulstandort attraktiver. „Alle Parteien sind sich einig, dass die Schulen wichtig sind“, sagte sie abschließend.

Die Laufzeit der Kooperationsvereinbarung beträgt erneut drei Jahre, so dass im Schuljahr 2020/21 die nächste Verlängerung ansteht. „Dann sind wir raus“, bedauerte Anja Moeskes, denn die Gallbergschule soll aufgrund der geringen Schülerzahlen in den nächsten Jahren geschlossen werden.

Grundsätzlich „steht die Tür für alle Schulen offen“, betonte Julia Pfannkuch. Gleich zu Beginn des Gesprächs hatte sie auf die Bruno-Lorenzen-Gemeinschaftsschule verwiesen, die nach wie vor kein offizieller Kooperationspartner ist. In drei Jahren hätten die Verantwortlichen erneut die Chance, „die Schwelle zu überschreiten“, meinte sie.