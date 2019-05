Glücksburg : Der Anhänger kommt auch noch

Der Berliner Mäzen Klaus Groth beschenkt Glücksburger Feuerwehr reichlich.

von Doris Smit

29. Mai 2019, 08:48 Uhr

Glücksburg | Es kommt nicht alle Tage vor, dass Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke und Gemeindewehrführer Robert Renk das Geld, das sie ausgeben möchten, angesichts knapper Kassen nicht zweimal umdrehen müssen. „Nun bestellen sie mal rasch“, meinte Mäzen Klaus Groth, als er gestern das neue Mehrzweckfahrzeug der Jugendfeuerwehr besichtigte. Der Berliner Unternehmer, der das rund 50.000 Euro teure Auto gespendet hatte, hörte vom Wunsch, dazu noch irgendwann einen passenden Anhänger zu beschaffen. Groth fackelte nicht lange. Er bezahlt. Man möge ihm die Rechnung schicken.

„So etwas erlebt man nicht alle Tage“, strahlte Wehrführer Renk, und Kristina Franke dankte gleich doppelt – als Bürgermeisterin und als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Warum er großzügig hilft, erklärte der Chef der Berliner Groth-Gruppe, die seit 1982 als Projektentwickler und Bauträger mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Milliarden Euro 14.000 Wohnungen sowie zahlreiche große Bürogebäude wie die CDU-Zentrale in Berlin errichtet hat, mit einem Satz: „Ich hatte eine tolle Zeit hier in Glücksburg.“ Von 1960 bis 1969 habe er als Leitender Verwaltungsbeamter an der Seite des damaligen Bürgermeisters Hans Hansen voller Elan für die Entwicklung Glücksburgs gearbeitet. „Das war der Start meiner Karriere“, sagte Groth. Dafür gab er seinen Beamtenstatus auf, wechselte in die freie Wirtschaft und gründete schließlich sein mittelständisches Unternehmen.

Dass Groth die Jugend Glücksburgs besonders im Blick hat, zeigt sich bereits am Skatepark der Stadt. Er wurde ebenfalls von dem Mäzen finanziert. Noch näher liegt ihm jetzt aber das neue Einsatzfahrzeug. „Ich war in meinem Heimatdorf Kleve in Dithmarschen selbst in der Jugendfeuerwehr“, verriet er. Im Übrigen gehöre die Feuerwehr zur Daseinsvorsorge. Deren Arbeit müsse unterstützt werden. Das hörte Wehrführer Renk gern. Es könnten allerdings noch mehr freiwillige Feuerwehrmänner und -frauen werden, betonte er. 48 Freiwillige sind es derzeit. Jeder Neue sei willkommen, zumal das Einsatzgebiet der Glücksburger Wehr bis Holnis reiche und auch den Wasserschutz umfasse.

Die Jugendfeuerwehr Glücksburg zählt aktuell 18 Mitglieder, an der Spitze Jugendfeuerwehrwart Alexander Möskes. „Ich hoffe, sie müssen nur zu Übungen ausrücken“, wünschte Groth. Nachdem er das neue Fahrzeug inspiziert hatte, signalisierte er Bürgermeisterin Franke, dass dies nicht die letzte Spende gewesen sei: „Wir reden darüber, was als Nächstes dran ist.“