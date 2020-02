Der Angeklagte ist voll schuldfähig

Totschlag in Jübek: Staatsanwalt fordert sieben Jahre Haft für Karl-Heinz D. / Die Frage bleibt: Warum musste Judith B. sterben?

von Gero Trittmaack

04. Februar 2020, 18:50 Uhr

Jübek/Flensburg | Nach sechs Verhandlungstagen und dem Ende der Beweisaufnahme waren sich Staatsanwalt Axel Schmidt und Verteidiger Patrick Schlicker weitgehend einig: Der Angeklagte, Karl-Heinz D. aus Bollingstedt, hat am 31. Juli vergangenen Jahres in Jübek die 25-jährige Judith B. erstochen. Ähnliche Ansichten herrschten in den Plädoyers auch über das geforderte Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft und die Vertretung der Nebenklage forderten jeweils sieben Jahre Haft, der Verteidiger hält sechs Jahre für angemessen. Eine Frage aber wird wohl auch nach der für morgen geplanten Urteilsverkündung offen bleiben: Warum musste Judith B. sterben? „Das weiß nur Karl-Heinz D.“, sagte Axel Schmidt. Der Angeklagte aber schweigt nach wie vor, sagt, er habe mit der Sache nichts zu tun, die junge Frau habe bereits in ihren Blut gelegen, als er den Raum betrat.

„Ich habe selten eine Beweisaufnahme erlebt, in der die Aussagen des Angeklagten so fulminant zerlegt worden sind“, sagte der Staatsanwalt. Er erinnerte an eine Zeugin, die Karl-Heinz D. bei der Tat beobachtet hatte, widerlegte, dass das spätere Opfer den Angeklagten gebeten habe, zu ihr zu kommen, erwähnte, dass Blut von Opfer und Angeklagtem an einem Messer gefunden wurden – und DNA von Karl-Heinz D. unter den Fingernägeln von Judith B. Dass Schmidt den Strafrahmen für Totschlag von 5 bis 15 Jahren Haft dennoch nicht ausschöpfte, lag daran, dass es in der Abwägung mehr strafmildernde als strafverschärfende Punkte gebe. Karl-Heinz D. ist nicht vorbestraft, keiner der Zeugen habe ein schlechtes Wort über ihn gesagt, er werde als hilfsbereit und immer freundlich beschrieben. Hinzu komme seine Lebensgeschichte. „Wenn einer eine schwere Kindheit gehabt hat, dann er“, sagte der Staatsanwalt.

Zuvor hatte der forensische Psychologe Dr. Wilhelm Tophinke noch einmal im Detail dargestellt und interpretiert, was der Angeklagte durchmachen musste: Die Mutter habe ihn als Säugling ins Heim gegeben, wo er geschlagen und ans Bett gekettet wurde. Er musste Medikamentenversuche über sich ergehen lassen und wurde als schwachsinnig eingestuft. Tophinke bezeichnete die Behandlungsmethoden der 1960-er und 70-er Jahre als absurd.



Eher fehlende Bildung als kognitive Schwäche





Der Psychologe bescheinigte Karl-Heinz D. eine leichte intellektuelle Minderbegabung und Schwierigkeiten bei der Darstellung komplexer Abläufe. Seine Defizite seien weniger auf kognitive Schwäche als vielmehr auf fehlende Bildung zurückzuführen.

Der Psychologe sieht bei dem Angeklagten keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit: „Wenn man mich fragt, ob Gefängnis oder Psychiatrie, drängt sich mir die Psychiatrie nicht auf – weil es schlicht und einfach nichts zu behandeln gibt.“

Verteidiger Patrick Schlicker schloss sich der Auffassung an, dass sein Mandant die Tat begangen hat, vertrat aber die Überzeugung, dass er nicht gelogen habe. „Seine subjektive Wahrheit ist, dass er es nicht getan hat. Wie das in seinen Kopf kommt, kann ich allerdings nicht sagen.“

Karl-Heinz D. fasste sich bei seinem letzten Wort kurz: „Wenn man mir doch nicht glaubt, was soll ich da sagen?“ Der Prozess endet morgen um 14.30 Uhr mit der Urteilsverkündung.