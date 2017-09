Kropp : Der älteste Posaunenchor im Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

von Maike Krabbenhöft

erstellt am 26.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Auf Einladung des Kropper Pastors Johannes Paulsen kamen im Mai 1877 ein Dutzend Männer mit Posaunen und Flügelhörnern zur ersten Probe zusammen. Jetzt feiert der Kropper Posaunenchor 140. Geburtstag, was ihn zum ältesten in ganz Schleswig-Holstein macht. Zur Feier des Jubiläums finden diese Woche zwei Bläserkonzerte in der Kropper Dorfkirche statt.

Morgen gehen die drei Posaunenchöre Schleswig, Haddeby und Kropp unter Leitung von Landesposaunenwart Werner Petersen um 19.30 Uhr auf eine musikalische Zeitreise. An diesem Sonnabend, 30. September, spielt ab 18 Uhr der Landesjugendposaunenchor Hamburg/Schleswig-Holstein unter Leitung von Daniel Rau sowie Andreas Simon.

In seiner Gründungszeit „war der Posaunenchor in Kropp reine Männersache“, erklärt Leiter Marius Branscheidt. Heute spielen in dem 20 Mitglieder zählenden Chor „mehr Frauen als Männer“, sagt der Kirchenmusiker. Inzwischen zählt der Chor zudem mehr Trompeter als Posaunisten.

„Erst wurden nur Choräle gespielt – selbst Volkslieder waren verpönt“, so der 47-Jährige. Inzwischen gebe es sogar Jazzstücke und auch Popmusik stünde ihnen offen. „Aber der Choral ist unser täglich Brot“, betont er, denn der Posaunenchor begleitet einmal im Monat den Gottesdienst.

So gut aufgestellt wie derzeit war die Gruppe nicht immer. „Es gab Zeiten, da hatten wir nur elf Mitglieder“, erinnert sich Marius Branscheidt, der den Chor seit 19 Jahren leitet. Seitdem ist er stetig gewachsen und umfasst Musiker im Alter von 13 bis 76 Jahren.

Dies ist auch der „Jungbläserausbildung“ des Kirchenmusikers zu verdanken. „Wir bilden nicht nur Kinder aus“, betont er. Im Gegenteil: Während junge Musiker nach Schulwechsel oder Einstieg ins Berufsleben aufhören würden, blieben Erwachsene eher am Ball. Die derzeit sechs Teilnehmer seien zwischen neun und über 50 Jahren alt.

Ein eigenes Instrument ist nicht nötig, es kann eines geliehen werden. Zwar habe er schon Interessenten aufgenommen, die keine Noten lesen konnten – es sei aber von Vorteil, „wenn man ein bisschen musikalisches Gespür hat“, sagt Branscheidt. Denn die These „wer nicht singen kann, kann nicht blasen“ habe einen wahren Kern. „Ich habe aber noch keinen vorsingen lassen“, sagt er und schmunzelt. Inzwischen habe er die Hälfte des 20-köpfigen Posaunenchors selbst „herangezogen“, sagt Marius Branscheidt.

Gerade jüngere Musiker unterrichtet er in Zweiergruppen, aber er gibt auch Einzelstunden. „Normalerweise gebe ich Musikern zwei Jahre Zeit, ehe ich sie in den Posaunenchor integriere“, erklärt er. So sei die Qualität in der Gruppe zu halten, „ohne dass einer noch seine drei Töne ordnen muss“. Eine feste Frist setze er jedoch nicht, betont er, sondern gebe jedem die Zeit, die er benötige. Zwar sei diese Arbeit sehr zeitaufwendig, aber „nur so geht es, sonst wäre der Chor längst weg“, meint er. Der Posaunenchor probt jeden Montag von 18 bis 19 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde.

Neben der Begleitung von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen gibt es eine weitere Tradition, die Mitglieder der Posaunenchors seit den 90er-Jahren wieder aufleben lassen: Am ersten Sonnabend im Monat wird um 18 Uhr mit der Posaune auf dem Kirchturm die neue Woche begrüßt.