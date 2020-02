Groß Rheide : Dennis Ewert und Philipp Sichler eröffnen ihren Hofladen

Auf dem Rheider Hof haben die beiden die alte Werkstatt umgebaut.

03. Februar 2020, 08:34 Uhr

Groß Rheide | Es geht gut voran auf dem Rheider Hof in der Hauptstraße 64 zwischen Groß Rheide und Dörpstedt. Nachdem Dennis Ewert und Philipp Sichler im Herbst eine Streuobstwiese angelegt haben, ist nun der Hofladen fertig. Die alte Werkstatt wurde in Eigenarbeit umgebaut und eingerichtet. Hier verkaufen die beiden Hobbylandwirte Fleisch und Wurst von Rind, Wollschwein und Heidschnucke sowie Brathähnchen – alles aus eigener Zucht. Das Angebot wird ergänzt durch Milchprodukte vom Hof Fuhlreit, Kartoffeln und Kohl aus der Region, Wollprodukte von Alpaka, Lama und Heidschnucke, Schmuck und Deko sowie handgesiedete Seifen aus hofeigener Alpaka- und Lamawolle. „Diese Seifen bestehen aus einer pflanzlichen Grundseife und werden mit Naturstoffen in vielen Duftnoten hergestellt“, erklärt Philipp Sichler.

Zum Resthof gehören Stallungen mit einer Hauskoppel und dort züchten sie alte und gefährdete Nutztierrassen. Neben Geflügel vieler alter Rassen leben Mangalitzer Wollschweine, weiße gehörnte Heidschnucken, Schafe und Ziegen, Angler Rinder, zwei kleine Hängebauchschweine, Alpakas und Lamas, Hunde und Katzen friedlich miteinander auf dem Rheider Hof.

Im Frühjahr soll ein Gemüsegarten angelegt werden, um das Angebot im Hofladen zu erweitern. „Dazu kommt im Herbst das Obst von unserer Streuobstwiese“, sagt Dennis Ewert.

Die Öffnungszeiten im Hofladen sind freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 12.30 Uhr. Telefonisch ist der Rheider Hof unter 04627/2583293 erreichbar. Informationen gibt es auf der Internetseite www.rheider-hof.de.