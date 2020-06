Bildung in Schleswig : Demokratie lernen: Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Schulprojekt zum Thema Demokratieverständnis startet ins dritte Jahr. Schulen aus dem gesamten Kreisgebiet können sich bewerben.

01. Juni 2020, 15:07 Uhr

Schleswig | Es ist eine Erfolgsgeschichte, die auch in diesem Jahr weitergeschrieben werden soll. Das vom Kreis Schleswig-Flensburg ins Leben gerufene Projekt „Demokratie. Verstehen, was uns betrifft!“ geht in sein drittes Jahr. Dafür übergab Projektinitiator Klaus-Peter Katzer, der sich nach zwei Jahren aus dem Projekt zurückzieht, nun symbolisch den Staffelstab an seinen Nachfolger Alexander Berger.

Die Initiative startete im Jahr 2018 und wurde im ersten Jahr von drei Schleswiger Schulen begleitet. Je fünf Schüler pro Bildungseinrichtung nahmen dabei an verschiedenen politischen Veranstaltungen teil. Ziel war es, den Schülern das Prinzip der Demokratie und die Idee einer Bürgergesellschaft näherzubringen. Im Fokus stand hierbei allen voran die Bildung eines Demokratieverständnisses für Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Das Projekt richte sich demnach auch gesondert an Schüler, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. „Für diese Kinder geht es nicht nur darum, unsere Sprache, sondern auch die Gesellschaft und unsere Idee von Demokratie zu verstehen. Diese Kinder kommen nämlich überwiegend aus Gegenden, in denen Demokratie eine ganz andere Bedeutung hat“, erklärt Katzer.

Das Projekt bestand in den ersten zwei Jahren aus mehreren Etappen, in denen den teilnehmenden Schülern die politischen Organe der Bundesrepublik erläutert wurden. Es startete jeweils mit einem Besuch beim Bürgermeister in Schleswig und reichte über den Besuch von Veranstaltungen des Kreises und des Landes bis hin zum Besuch des Bundestages. Im Anschluss an die politischen Veranstaltungen gab es jeweils eine Fragerunde, in der die Schüler den anwesenden Politikern auf den Zahn fühlen konnten. Das Projekt endete jeweils mit einer großen Abschlussveranstaltung, an der in der Regel alle Politiker teilnahmen, die die Schüler auf ihrem Weg bereits kennengelernt haben.

Nachdem in den ersten beiden Jahren jeweils nur Schulen aus der Stadt Schleswig teilnahmen, wollen die Veranstalter in diesem Jahr vorrangig auch Schulen aus dem gesamten Kreisgebiet ansprechen. Bewerben können sich die einzelnen Bildungseinrichtungen bei Projektleiter Alexander Berger, der als Mitarbeiter beim Kreis Schleswig-Flensburg bereits viel mit den Themen Integration und Flüchtlingshilfe zu tun hatte. „Bei der Bewerbung sollten die Schulen darstellen, welche Projekte zum Thema Demokratieförderung es schon bei ihnen gibt. Dann können wir uns schon ein genaues Bild machen“, sagt Alexander Berger. Bewerbungsschluss ist voraussichtlich der 14. Juni.

Unterstützt wurde die Initiative in den ersten zwei Jahren vom Rotary Club Schleswig, der jeweils 4500 Euro als finanzielle Hilfe beigesteuert hat. So konnten allen voran die Fahrtkosten zu den politischen Veranstaltungen komplett gedeckt werden. Für die Schüler ist die Teilnahme am Projekt daher kostenlos. „Das Projekt passt natürlich sehr gut zu den Werten des Rotary Clubs, der sich ebenfalls vorrangig mit den Themen Internationalität und Vielfalt auseinandersetzt“, betont Ulf Brakelmann, der ab 1. Juli sein Amt als Präsident des Rotary Clubs Schleswig antreten wird. Ob der Verein das Projekt auch bei seiner dritten Ausgabe unterstützt, steht noch nicht fest. „Das wird bei uns natürlich auch demokratisch entschieden. Deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts sagen. Ich werde mich aber auf jeden Fall dafür einsetzen und bei unseren anderen Mitgliedern die Werbetrommel rühren“, bekräftigt Brakelmann.

Für die Erfolge wurde dem Projekt nun eine große Ehre zuteil. Ministerpräsident Daniel Günther, der 2019 im Rahmen des Projekts die Lornsenschule besuchte, nominierte die Initiative als „herausragendes Einzelprojekt zur Demokratiebildung an Schulen“ für einen Sonderpreis. Verliehen wird dieser am 12. Juni in Rendsburg – der vorläufige Höhepunkt des noch jungen Projekts. Unter neuer Leitung sollen zu dieser Erfolgsgeschichte nun noch viele Kapitel hinzukommen.



> Bewerben können sich die Schulen mit ihrem Selbstdarstellungsprofil per Mail an alexander.berger@schleswig-flensburg.de.