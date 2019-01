Weesby : Demenz-Therapie mit Eseln

Auf dem Begelhof werden Demenzpatienten in das Bauernhofgeschehen eingebunden. Viele von ihnen gewinnen so Erinnerungen zurück.

von Lisa Strobel

06. Januar 2019, 17:01 Uhr

Grelles Neonröhrenlicht oder der Geruch von Desinfektionsmitteln wie in einem Krankenhaus sucht man auf dem Begelhof in Weesby vergebens. Stattdessen Matsch, eine ordentliche Prise vom Misthaufen und dazu ein lautes „Iaaa“ von der Weide. „Das war unser Esel Philipp mit seiner ganz persönlichen Begrüßung“, sagt Kerstin Riechers. Die Therapeutin nutzt die Bauernhof-Atmosphäre für eine Demenztherapie der anderen Art: Erkrankte Menschen nehmen auf dem Hof eine kurze Auszeit vom Alltag, kommen in Kontakt mit den Tieren und finden so zu alten Erinnerungen zurück.

Kerstin Riechers stapft durch den Matsch hinüber zum Feld wo die Rinder stehen. Am Zaun bleibt sie kurz stehen, wagt sich dann aber ohne weiteres Zögern dahinter. Noch starrt die Herde die 49-Jährige friedlich mit dunkeln Teddy-Augen an. Dann setzen sich die Rinder in Bewegung, umkreisen die Weesbyerin und pieksen sie sanft aber bestimmt mit den Hörnern. Kerstin Riechers hat keine Angst. Sie lacht, streichelt über das Fell des Bullen, der sich neben sie gesellt hat und ist völlig entspannt. „Viele Denken die Tiere sind aggressiv, aber das stimmt nicht. Wenn sie den Kontakt zu Menschen nicht mögen, ziehen sie sich eher zurück“, erklärt sie.

Diese Eigenschaft nutzt die 49-Jährige für die Therapie von Demenzkranken. Sie nimmt sie mit auf die Weide, führt sie über den Hof oder bringt sie in Kontakt mit Eseln, Rindern, Hasen und Co. Für Menschen im Rollstuhl wurde sogar extra ein befahrbarer Weg rund um die Weide der Ponys gebaut. „Wir führen keine richtigen Therapiegespräche. Stattdessen ist es uns wichtig, dass alle die Möglichkeit bekommen auf dem Hof dabei zu sein“, sagt Riechers.

Plötzlich wirken die Rinder abgelenkt: Hartmut Callsen, der Besitzer des Begelhofs, kommt auf die Herde zu. Bei ihm Zuhause wurde auch immer jeder mit eingebunden: „Man sagte zwar unsere Oma ist ein bisschen tüddelig, aber sie war trotzdem überall dabei“, erzählt er und wird unterbrochen, denn ein Kalb hat laut schmatzend begonnen bei seiner Mutter zu trinken. Die beiden Weesbyer lassen das Familienglück in Ruhe, verlassen die Rinderherde und gehen hinüber zur Eselsweide. „Die Therapie kann im Prinzip mit jedem Tier durchgeführt werden. Denn alle strahlen Wärme aus und brauchen Zuneigung“, erklärt Kerstin Riechers und öffnet das Gatter.

Langsam und gemächlich bewegen sich die Esel aus dem Stall ins Freie. Die Tiere haben die perfekte Kopfhöhe zum Kraulen für Menschen im Rollstuhl, sagt Hartmut Callsen. Esel Elvis scheint das Kompliment gehört zu haben und weicht ihm nicht von der Seite. „Für schmerzende Bewegungen wo Therapeuten Wochen brauchen, bis sie von der Person ausgeführt werden könne, braucht Elvis manchmal nur Minuten. Er versetzt Berge, wenn es darum geht gestreichelt zu werden“, erzählt der 58-Jährige und lacht. Tiere bewerten eben nicht, stattdessen spüren sie Emotionen der Menschen fügt er hinzu und stützt sich auf eine Mistgabel.

Gerätschaften wie diese stehen auf dem Begelhof überall herum – mit Grund. „Männer wollen nicht in den Therapie-Singkreis. Für die sind Trecker und Werkzeuge interessanter“, sagt Kerstin Riechers. Die Therapeutin habe schon Männer erlebt, die sich plötzlich wieder an alte Bewegungsabläufe von früher erinnerten, zur Harke griffen und mitschaufelten. „Manche muss man bremsen“, sagt sie und fügt hinzu: Wache Momente werden einfach aufgegriffen und in ein positives Glücksgefühl umgewandelt.