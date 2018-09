Schleswiger Speeldeel : Dat geiht wedder los!

Vier neue Stücke: Der Kartenvorverkauf für die Saison 2018/2019 des plattdeutschen Theaters hat begonnen.

von wim

19. September 2018, 16:41 Uhr

Was passiert, wenn man drei Herren über die Weihnachtsfeiertage in der Herrentoilette eines Kaufhauses einsperrt? Aschenputtel auf den Froschprinzen trifft? Ein junger Mann sich in eine fast 80-Jährige verliebt? Oder welche Alltagsgeschichten zwischen Himmel und Erde entwickeln sich sonst noch zu amüsanten Begebenheiten? Dies alles können die Zuschauer in der kommenden Saison bei den Aufführungen der Schleswiger Speeldeel erleben.

Als erstes wird das Ensemble von „Dree Herrn“ die Bühne betreten. Am Sonnabend, 6. Oktober, öffnet sich der Vorhang im Slesvighus zu der Komödie mit den besagten drei Herren, einer Putzfrau und einer Fleischwurst von Jan Ericson, Plattdeutsch von Renate Wedemeyer. Darum geht es: Von der Putzfrau auf der Herrentoilette eines Kaufhauses vergessen und eingesperrt – für den Lagerarbeiter Dahlmann, den Fachverkäufer Riemann und den Geschäftsführer Bruns wird dieser Schrecken wahr. Auf engem Raum, ohne Funkverbindung nach außen, mit „geschätzten Kollegen“ allein und ohne Fluchtmöglichkeit, müssen die nächsten drei Tage gemeinsam überstanden werden. Zu allem entschlossen wartet die „Schicksalsgemeinschaft“ auf den Moment, in dem sich die Pforten des Kaufhauses wieder öffnen. Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 7. Oktober, um 15 Uhr im Slesvighus, weitere 23 Vorstellungen bis Ende November 2018 in „Uns lütt Theoter“ in der Friedrichstraße satt.

In der Vorweihnachtszeit präsentieren dann „De jungen Lüüd vun de Schleswiger Speeldeel“ ab 8. Dezember den Märchenmix für Jung und Alt „Aschenputtel un de Froschprinz“ in „Uns lütt Theoter“: Aschenputtel bekommt Besuch vom Froschprinzen, als ihre fiesen Schwestern einen Spielball in einen Brunnen werfen. Für Aschenputtel, die zu Hause von ihrer Mutter und ihren Schwestern nur zum Arbeiten gezwungen wird, ist das eine willkommene Abwechslung, und eine tiefe Freundschaft entsteht. So erfährt sie von der schicksalhaften Geschichte des Froschprinzen, bei der sein hinterhältiger kleiner Bruder und die gemeine Fee eine wichtige Rollen spielen. Doch als der verzweifelte Froschprinz das Zauberbuch klauen kann, sein Bruder nach der Besitzerin eines goldenen Schuhs sucht, der auf seiner Party verloren wurde, und selbst der Spiegel aus Schneewittchen nicht mehr zu der bösen Fee hält, gibt es Hoffnung.

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte von „Harold un Maude“, Schauspiel von Colin Higgins, Plattdeutsch von Arnold Preuß, feiert am Sonnabend, 12. Januar 2019, um 20 Uhr Premiere im Slesvighus. Harold ist das, was man als missratenen Sohn bezeichnen kann. Um die Aufmerksamkeit seiner egoistischen Mutter auf sich zu ziehen, täuscht er immer wieder Suizide vor. Seine Vorliebe für Beerdigungen und Friedhöfe lässt ihn zum Einzelgänger werden. Maude dagegen ist eine skurrile alte Dame. Sie liebt das Leben, die Natur, die Blumen und wäre selbst am liebsten eine Sonnenblume. Vor nichts in der Welt hat sie Angst. „Vör dat, wat ick weet, bün ick nich bang un wat ick nich weet, dat will ick kennen lern.“ Das Wichtigste aber für Maude ist, „man dörff nich bang wesen, minschlich to ween!“ Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 13. Januar, um 15 Uhr im Slesvighus, weitere 23 Vorstellungen bis Anfang März in „Uns lütt Theoter“ satt.

Zum Abschluss der Saison heißt es „Twüschen Himmel un Eer“ von Konrad Hansen. Das amüsante Episodenstück feiert am Sonnabend, 23. März 2019, Premiere im Slesvighus - eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 24. März, im Slesvighus statt, es folgen weitere 23 Vorstellungen bis Mitte Mai in „Uns lütt Theoter“. In lustiger Art wird erzählt was sich alles so zwischen Himmel und Erde abspielen kann. Der eine findet seine große Liebe im Riesenrad, der andere muss eine Bank überfallen, um seine Ehre zu retten.

>Karten können im Internet unter www.speeldeelticket.de bestellt werden. Kartenanfragen per E-Mail an die Adresse karten@schleswiger-speeldeel.de und telefonisch unter 04621 / 977 55 75 (dienstags und donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr).