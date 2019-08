Das Waldfest stärkt in Westerholz die Gemeinschaft

von Gero Trittmaack

04. August 2019, 14:45 Uhr

Westerholz | Bei bestem Wetter begrüßte Bürgermeister Bernd Ertzinger zahlreiche Einwohner und Urlauber zum Westerholzer Waldfest. Auch zwei Neunürger waren gekommen: Die Nordhessin Marian Falk und der Rheinländer Stefan Schiele hatten sich gleich doppelt verliebt, zunächst ineinander und dann, bei einem gemeinsamen Urlaub in Angeln, auch in die Landschaft. Inzwischen leben sie seit zehn Monaten in Westerholz und erlebten ihr erstes Waldfest. Sie waren begeistert von der Atmosphäre: „An diesem Fest wollen wir mindestens noch 20 Jahre teilnehmen.“

Schon fast zum lebenden Inventar gehört seit langem die Band „Drumchapel Mist“ mit schottischem und irischem Folk. Ihretwegen waren Anja Winkler, ihr Ehemann und zwei Söhne von der dänischen Insel Röm herübergekommen. Dort verbringt die österreichische Familie ihren Urlaub. Die Organisation des Waldfestes lag wie üblich in den Händen der Feuerwehr. Sie sorgte nicht nur für den Auf- und Abbau, sondern auch mit Speis und Trank für das leibliche Wohl. Am nächsten Morgen fand wie üblich vor Ort der sommerliche Waldgottesdienst statt. Pastorin Simone Liepolt wurde dabei vom Söruper Bläserchor unter Leitung von Elke Otterpohl musikalisch begleitet.