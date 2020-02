Wettbewerb des TSV Wohlde : Das Team „Fanta 6“ gewinnt das Boßelturnier

24 Mannschaften waren im Schützenheim in der Wohlder Sandkuhle angetreten.

10. Februar 2020, 09:01 Uhr

Wohlde | Dem Spaß und der Freude waren beim Boßel-Turnier des TSV Wohlde keine Grenzen gesetzt: Treffpunkt zum Start und das Ziel war am Ende wieder das Schützenheim in der Wohlder Sandkuhle.

Bei grauem Winterwetter begaben sich 24 gemeldete Mannschaften auf die Strecke im und am Wohlder Wald. Mannschaften aus Meggerdorf und Bergenhusen hatten ebenso gemeldet wie das am weitesten angereiste Team der Landjugend aus Haddeby. Auch im siebten Jahr war Patric Nissen der Organisator: „Wir sind mit der großen Resonanz auf unser Turnier sehr zufrieden und freuen uns auf einen spannenden Wettkampf.“

Mit dabei waren Gruppen mit fantasievolle Namen wie „Old Schmetterhand“, „Die Unentschlossenen“ oder der „Baccaraclub“. Lustig ging es bestimmt nicht nur beim „FC Feucht und -Fröhlich“, „5/6 Bier“ oder „Mein letzter Wille 6,2 Promille“ zu. Der TSV Wohlde mit zwei Mannschaften, die Feuerwehr Bergenhusen und die „Meggerdörper Frunslüüd“ waren schon vom Namen her zuzuordnen.

Aufgrund der Vielzahl der Mannschaften muss hier die Aufzählung leider unvollständig bleiben. Paarweise ausgelost traten die Mannschaften dann auf der festgelegten Strecke am Sandberg und Redder Richtung Bergenhusen gegeneinander an. Mit dabei war bei jeder Mannschaft der gut mit flüssiger Nahrung bestückte Bollerwagen. Ganz nach dem Motto: „Immer eine Länge voraus“ gaben alle ihr Bestes und kämpften um jeden Meter, den die Kugel auf der Strecke zurückgelegt hatte. Die „Verpflegungsstation“ am Redder war dann ein willkommenes Zwischenziel, um neue Kräfte zu tanken.

Im Durchschnitt benötigten die fünf Werfer einer Mannschaft rund 68 Würfe für die Strecke. Die durchschnittliche Quote von 8,41 Grabentreffern war angesichts der vielen Kurven nicht zu hoch. Ganz vorn landete „Fanta 6“ auf Platz eins vor der „Wohlder Hütte“ und „Last Christmas“ auf den Plätzen zwei und drei. Die Siegerehrung wurde von Lukas Möller dem 2. Vorsitzenden durchgeführt.