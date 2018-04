„Das sitze ich aus“

Bahnhofseigentümer Hubert Herr über seinen Streit mit den Behörden und die Hoffnung auf Besserung

von Sven Windmann

06. April 2018, 13:20 Uhr

Auch wenn ihn die meisten Schleswiger bislang nicht persönlich kennen gelernt haben, ist Hubert Herr in der Stadt bekannt wie ein bunter Hund. Denn seit Jahren streitet sich der Investor – insbesondere über die sozialen Netzwerke im Internet – mit den Behörden über den Umbau seines Bahnhofs in einen „Event-Tempel“. Wie er dieses Hickhack bewertet und was er sich vom Denkmalamt erhofft, erzählt der Baden-Württemberger im Interview mit SN-Redakteur Sven Windmann.

Herr Herr, der Schleswiger Bahnhof gibt ein immer traurigeres Bild ab. Können Sie verstehen, dass die Leute von diesem Zustand inzwischen ziemlich genervt sind?

Herr: Ja, absolut. Es tut mir leid für diejenigen, die von den Zuständen hier betroffen sind. Aber ich bin ja nicht alleine daran Schuld, dass es nicht weitergeht. Die Behörden in Schleswig sind es offenbar gewöhnt, dass sie etwas vorgeben und man es dann auch genau so umsetzt. Aber mein Nachfragen und Nachbohren kam offenbar nicht so gut an.

Damit sind wir bereits mitten im Thema: Ihr Streit mit den Behörden. Können Sie den nicht einfach abhaken und sich mit den zuständigen Damen und Herren an einen Tisch setzen? Nach dem Motto: Miteinander statt übereinander reden?

Das würde ich gerne machen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass Gespräche oft keinen Sinn machen. Da wird nur palavert, und es kommen Leute, die keine Kompetenzen haben – oder wenn sie sie haben, fehlt ihnen der Sachverstand. Wir hatten zum Beispiel schon im Oktober 2016 ein Gespräch mit allen Beteiligten. Da wurden einige Sachen benannt, die wir ändern sollten. Das haben wir gemacht, die zugesagte Teilgenehmigung wurde uns aber nicht erteilt, weil man dann plötzlich wieder andere Dinge auszusetzen hatte, die vorher gar kein Thema waren.

Haben Sie denn auch selbst Fehler gemacht im Umgang mit den Behörden?

Ja, ich nehme mich da nicht aus. Die ganze Situation hat sich so verfahren, dass fast nur noch öffentlich übereinander gesprochen wird. Das hat sich hochgeschaukelt. Aber was mich dazu veranlasst hat, dieses Spiel mitzuspielen, war, dass sich der Bauausschuss nach der Versiegelung des Bahnhofes im Februar 2017 eingemischt und von einem „Skandal sondergleichen“ gesprochen hat. Man hat mir unter anderem vorgeworfen, ich würde hier einfach tragende Decken und Wände einreißen. Das ist lachhaft. Entweder hat man hier mit Unwissen oder bewusst mit Falschmeldungen argumentiert. Aber so oder so hat man der Öffentlichkeit suggeriert: Das, was der Typ da macht, ist lebensgefährlich und unverantwortlich. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also habe ich mich mit dem einzigen Mittel gewehrt, das mir zur Verfügung stand: Facebook. Erst ab da ging es rund.

Insbesondere mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises scheinen Sie nicht auf einen Nenner zu kommen. Deren Leiter Thorsten Roos hat kürzlich in einem Interview mit uns unter anderem gesagt, Sie hätten dort bislang nur unvollständige Unterlagen für den Umbau des denkmalgeschützten Bahnhofes eingereicht.

Ich war ziemlich überrascht, als ich das Interview mit Herrn Roos gelesen habe. Manchmal hatte ich den Eindruck, er spricht von einem anderen Gebäude, aber nicht vom Schleswiger Bahnhof. Denn da stimmte einiges nicht.

Zum Beispiel?

Etwa den Vorwurf, ich hätte nur unzureichende Planzeichnungen eingereicht und mich dann nicht an meine eigenen Vorgaben gehalten, kann ich mir nicht gefallen lassen. Wir haben schon am 31. Juli 2015 unsere Pläne zum Kreis geschickt. Das Denkmalschutzgesetz sagt dazu, dass die Behörde innerhalb von vier Wochen prüft, ob ein Antrag vollständig ist oder Mängel aufweist. Da ich aber keine entsprechende Mitteilung bekommen habe, muss ich doch davon ausgehen, dass der Antrag komplett ist. Also liegt eine sogenannte Fiktivgenehmigung vor. Wenn die Schleswiger Denkmalbehörde keine richtige Prüfung vorgenommen hat, dann ist das ihr und nicht mein Problem. Und vorgenommene Änderungen wurden von uns bereits 2016 beantragt – ohne Rückantwort der Behörde.

Unter anderem wird Ihnen immer wieder vorgeworfen, dass es für die Galerie, die Sie in der Halle errichten ließen, keine Statik gibt. Was sagen Sie dazu?

Auch das ist lachhaft. Kein Metallbauer der Welt baut ein solches Konstrukt ohne statische Vorgaben. Es war aber nie die Rede davon, dass die Statik fehlt. Richtig ist, dass die Prüfstatik fehlt. Aber die ist nach gesetzlichen Maßstäben in diesem Fall gar nicht erforderlich. Und sie wurde weder vom Bauamt noch vom Eisenbahnbundesamt, das ja alleine für den Bahnhof zuständig ist, schriftlich angefordert. Im Gegenteil: Dort zieht man sogar ein vereinfachtes Bauverfahren in Betracht. Dafür brauche ich aber die Zustimmung aller Träger öffentlicher Belange. Deswegen wollte ich ja, dass die Denkmalbehörde endlich sagt, was hier im Bahnhof aus ihrer Sicht nicht in Ordnung ist. Aber das hat sie bis heute nicht getan. Also hat mein Anwalt die Behörde jetzt zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Nochmal zurück zur Statik. Ist Ihre Galerie wirklich sicher?

Absolut. Die Bundeswehr ist herzlich dazu eingeladen, hierher zu kommen und zwei Panzer auf die Galerie zu stellen. Ich stelle mich dann gerne darunter. Mein Statiker hat alles so berechnet, dass mehr als 400 Kilo pro Quadratmeter abgeleitet werden können. Also bin ich da ganz entspannt.

Legen Sie es eigentlich darauf an, dass das Gebäude den Denkmalschutz-Status verliert, um den Umbau nach Ihrem Geschmack durchziehen zu können?

Ich habe immer gesagt, dass mir dieses alte Gebäude am Herzen liegt. Ich habe ein Faible für Denkmäler. Aber Denkmalschutz muss so gestaltet sein, dass ein Gebäude, das aus einem vergangenen Jahrhundert stammt, auch im kommenden Jahrhundert noch genutzt werden kann. Das beste Beispiel dafür ist das Hotel „Strandleben“ auf der Freiheit. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, aber man hat sich auf Kompromisse eingelassen und Dinge zugelassen, die den Charakter des Hauses sichtbar verändern. So kann man es auch heute noch wirtschaftlich betreiben, sonst würde es wahrscheinlich verfallen. Beim Bahnhof ist man da deutlich strenger – warum auch immer. Ich vermisse in unserem Fall die Flexibilität. Und übrigens: Mein Bahnhof in Preetz ist längst fertig geworden. Auch wenn da auch nicht alles glatt gelaufen ist, wie bei so alten Objekten üblich, ist er ein echtes Schmuckstück für die Stadt geworden. Genau so könnte es auch in Schleswig sein. Aber wenn die Behörden weiter ihre Machtspiele spielen, wird es schwer. Dann gibt es halt einen Kampf.

Haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, einfach die Brocken hinzuwerfen und den Bahnhof wieder zu verkaufen?

Nein. Das wird nicht stattfinden. Ich sehe das hier jetzt als sportliche Herausforderung und habe auch nicht den finanziellen Druck, verkaufen zu müssen. Das sitze ich aus. Im Notfall bleiben die Fenster noch zehn Jahre zugenagelt.

Glauben Sie denn, dass Ihr „Event-Bahnhof“ tatsächlich eines Tages eröffnet?

Unter den jetzigen politischen Verhältnissen, die in Schleswig herrschen, wird es schwierig. Gerade die Vorwürfe, die aus Richtung von CDU und SPD gegen mich kamen, machen eine Zusammenarbeit fast unmöglich. Aber da die Parteien Einfluss genommen haben auf mein Projekt, müssen sie sich auch nicht wundern, dass ich jetzt Einfluss auf die Politik in Schleswig nehme und beispielsweise die Freien Wähler unterstütze. Ich hoffe, dass diese Bahnhofsposse für einen Denkanstoß bei einigen Schleswigern gesorgt hat und sie den großen Parteien bei der Kommunalwahl die Rechnung präsentieren.

Was macht Ihnen sonst noch Hoffnung?

Ich setze auf die Gerichtsprozesse, die bald anstehen, und darauf, dass die Behörden mir doch noch entgegenkommen. Ich habe die ersten zwei Jahre jeden einzelnen Schritt mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Eine Mitarbeiterin war mindestens 10, 15 Mal hier. Jetzt erwarte ich Zeichen von Seiten der Behörde, nicht umgekehrt. Aber wenn sie keinen Schritt mehr auf mich zugeht, gehe ich auch keinen mehr auf sie zu.