Schleswig : Das Rote Kreuz zieht nach St. Jürgen

Der Bagger ist schon seit einer Woche im Einsatz, der offizielle erste Spatenstich erfolgte aber erst gestern Vormittag: An der Lise-Meitner-Straße im Gewerbegebiet St. Jürgen baut das Rote Kreuz seine neue Verwaltungszentrale für den Kreis Schleswig Flensburg. „Wir haben lange nach einem passenden Grundstück gesucht und sind froh, es hier gefunden zu haben“, erklärte Kreisgeschäftsführer Kai Schmidt. Für rund 2,5 Millionen Euro entsteht hier ein zweigeschossiger, langgezogener Klinkerbau, in dem auf rund 1000 Quadratmeter nicht nur Platz für Büros ist, sondern in dem es auch Schulungsräume insbesondere für die zahlreichen Ehrenamtler im Kreisgebiet geben wird. Wenn alles läuft wie geplant, dann können Schmidt und 32 seiner Mitarbeiter in genau einem Jahr in den Neubau einziehen. Dann sollen auch die Beratungsstellen des Roten Kreuzes hier konzentriert werden.

Bisher sitzt der DRK-Kreisverband in angemieteten Räumen im Haus der einstigen Stadtsparkasse im Stadtweg, wo 700 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Schmidt glaubt nicht, dass der Umzug an den Stadtrand Nachteile mit sich bringen wird. „Die meisten unserer Besucher kommen ohnehin mit dem eigenen Fahrzeug“, sagt er, und die Parkplatzsituation im Gewerbegebiet – neben Harry’s Fliesenmarkt und dem TÜV – sei definitiv besser als in der Innenstadt. Hinzu kommt: In St. Jürgen befindet sich auch die DRK-Rettungswache. Vom neuen Verwaltungsgebäude aus ist sie fußläufig zu erreichen.

Bürgermeister Arthur Christiansen zeigte sich glücklich darüber, dass es gelungen ist, für den Neubau ein Grundstück innerhalb des Stadtgebietes zu finden. Schmidt und der DRK-Kreisvorsitzende Harald Krabbenhöft deuteten an, dass auch die Möglichkeit im Raum stand, ins Umland zu ziehen. Im Stadtweg seien die Platzverhältnisse zu beengt gewesen. Einzelne Bereiche mussten bereits ausquartiert werden.

Die Investitionssumme von 2,5 Millionen bedeute für den Kreisverband einen Kraftakt, betonte Schmidt. „Das müssen wir uns vom Mund absparen.“ Deshalb sei er sehr glücklich, mit der Schleswiger Volksbank einen zuverlässigen Partner für die Finanzierung gefunden zu haben. Das Grundstück, das das DRK nun erworben hat, ist gut 8000 Quadratmeter groß. „Hier kann unser Bereitschaftsdienst seine Übungen für den Katastrophenschutz abhalten, und wenn es nötig sein sollte, kann man eines Tages auch anbauen“, sagt Schmidt.

Allerdings ist der Kreisverband weit davon entfernt, alle seine Angebote in der neuen Zentrale zu konzentrieren. „Natürlich bleiben wir in der Fläche vertreten – von Glücksburg bis nach Stapelholm“, so Schmidt. In seinen Kindergärten, Rettungswachen, Pflegeheimen und sonstigen Einrichtungen beschäftigt der Kreisverband rund 700 hauptamtliche Mitarbeiter. „Vielen Menschen ist gar nicht klar, dass wir so ein großer Arbeitgeber sind“, meint der Geschäftsführer. Die neue Zentrale soll aber auch Anlaufstelle für die Ehrenamtler und alle anderen der rund 9000 Mitglieder in den 60 Ortsvereinen sein.

Völlig aus der Innenstadt verschwinden wird das markante Logo des Roten Kreuzes aber auch nach dem Umzug im nächsten Sommer nicht. Der DRK-Blutspendedienst, der unabhängig vom Kreisverband ist, bleibt in seinen Räumen am Schwarzen Weg, und dort behält auch der DRK-Ortsverein Schleswig seine Anlaufstelle.

von Ove Jensen

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:05 Uhr