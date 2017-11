Figuren aus aller Welt : Das Puppenhaus von Neuberend

vergrößern 1 von 1 Foto: krabbenhöft 1 von 1

Tibet und die Südsee, Papua-Neuguinea und der Amazonas: Christa Henningsen und Hans-Joachim Maas aus Neuberend sind schon viel in der Welt herumgekommen. „Wir haben alle Kontinente besucht, inklusive Arktis und Antarktis“, sagt Christa Henningsen. Als Erinnerung an jede Reise nehmen sie aus jedem Land nicht nur viele Fotos, sondern stets auch ein Andenken mit nach Hause – „aber keine wertlosen Souvenirs“, betont sie. Stattdessen sind es Puppen, die den Einwohnern des jeweiligen Landes nachempfunden sind. Denn: Es sind weniger die Monumente wie das Taj Mahal in Indien, die ihnen im Gedächtnis geblieben sind, sondern die Begegnungen mit den Menschen, ergänzt Hans-Joachim Maas.

So wie ihr Besuch in einem Dorf der Himba in Namibia, wo sie zwei Figuren kauften, die wie die Frauen des Hirtenvolks mit roter Ockerfarbe bemalt sind. Die Puppe aus Tahiti trägt Baströckchen und bunte Perlen im Haar, die Miniaturausgabe eines indischen Paares hat fein bemalte Gesichter und reich verzierte Gewänder. Sie wisse zwar nicht, wie viele Puppen sie inzwischen habe, aber mit jeder verbinde sie eine Geschichte, erklärt Christa Henningsen.

Bei ihrer allerersten Puppe, die sie vor 18 Jahren aus Tibet mitgebracht hat, „denke ich daran, wie wir fast abgestürzt wären“, erzählt sie von der Fahrt durch den Himalaya zur nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Nach einem Unwetter „liefen Wasserfälle die Felsen runter“, erinnert sie sich. Es bildeten sich Rinnen in der schmalen Straße zwischen Berg und Abgrund. Der Bus blieb stecken, sackte ab. Der Fahrer habe geschrien, sie sollten auf die Hangseite des Busses klettern, sagt sie: „Da hingen wir schon zur Hälfte über dem Abgrund.“ Während im Bus Panik ausbrach, behielt Hans-Joachim Maas die Ruhe und drückte auf den Auslöser. Neben ihr habe es nur „klick, klick“ gemacht“, sagt seine Lebensgefährtin. „Ich wollte ein Foto von der Situation haben“, meint Maas. Am Ende hatten Sie Glück: Der Bus fand wieder Halt, sie waren gerettet.

Einen Ehrenplatz in der Sammlung haben zwei Puppen aus dem Amazonasgebiet. „Als wir dort waren hatten die Menschen seit Jahren keine Weißen mehr gesehen“, so Henningsen. Männer wie Frauen seien fast nackt gewesen, und sie habe ihr Regencape gegen die eine Puppe eingetauscht, ein T-Shirt gegen die andere. Aber eigentlich hätte der mit Federn geschmückte Häuptling etwas ganz anderes haben wollen, sagt Hans-Joachim Maas: „Meine Frau.“ Er hätte im Tausch eine andere bekommen sollen. „Es gab dort hübsche junge Frauen. Aber die, die mir vorgestellt wurde, sah über 100 Jahre alt aus“, sagt er und schmunzelt. Er lehnte ab.

Ihre jüngste Puppe stammt aus Ägypten oder der Türkei – die beiden sind sich nicht ganz einig, wo sie vor drei Jahren zuletzt waren. Zwar wächst die Sammlung weiter, aber Christa Henningsen könnte sich vorstellen, sich eines Tages von ihren Puppen zu trennen: „Ich habe schon überlegt, sie dem Überseemuseum zu schenken“, sagt sie.

Dass auch ihre Schildkröt-Puppe dort landen wird, ist nicht anzunehmen. Hans-Joachim Maas hatte sie ihr 1997 geschenkt. Es habe ihm so leid getan, dass sie als sechsjähriges Mädchen auf der Flucht aus Breslau ihre geliebte Puppe verloren hatte, sagt er.