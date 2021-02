Neues Hospiz in Schleswig : Das „Petri-Haus“ nimmt seinen Betrieb auf

Am Dienstag ziehen die ersten beiden Gäste in die neu gebaute Einrichtung ein.

Schleswig | Das Haus mit Leben füllen. Darum geht es jetzt, sagt Birgit Spiegel-Thomsen. Klingt zwar erst einmal komisch, wenn man weiß, dass es sich bei diesem Haus um ein Hospiz handelt. Also um eine Einrichtung, in die Menschen kommen, um zu sterben. Aber: Das so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.