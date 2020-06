Neue Gebühren : Das müssen Schleswigs Eltern künftig für die Kita bezahlen

Die U3-Betreuung wird deutlich günstiger, die Ü3-Betreuung etwas teurer.

von Sven Windmann

22. Juni 2020, 18:48 Uhr

Schleswig | Das neue Kita-Gesetz des Landes hat auch Auswirkungen auf die Gebührensatzung der Stadt Schleswig – und sorgt dafür, dass manche Eltern künftig weniger, andere aber auch etwas mehr für die Betreuung ihrer Kinder zahlen müssen als bislang. Sowohl der Schul- und Sozialausschuss in der vergangenen Woche als auch der Finanzausschuss, der gestern tagte, befassten sich mit diesem durchaus komplizierten Thema. Am Ende kam man zu einem entsprechend komplexen Ergebnis.

Im Dezember hatte die Landesregierung in Kiel die Kita-Reform beschlossen. Demnach gilt künftig für ein Kind unter drei Jahren eine Obergrenze von 180 Euro für fünf Stunden Betreuung und ein Deckel von 288 Euro für acht Stunden. In der Ü3-Betreuung sind es rund 141 Euro für fünf und rund 226 Euro für acht Stunden.

Diese Vorgaben galt es nun auch für die fünf Kitas in städtischer Trägerschaft umzusetzen. Daran wiederum orientieren sich auch die Einrichtungen anderer Träger, die es innerhalb des Stadtgebietes gibt. Unter dem Strich bedeutet das, dass Eltern für die Betreuung eines Kindes unter drei Jahren künftig deutlich weniger bezahlen. Bislang waren es für fünf Stunden 275 Euro monatlich. Im Regelbereich (über drei Jahre) wird es hingegen etwas teurer (bislang 130 Euro für fünf Stunden). „Da gehen wir dann bis zum Höchstsatz, den das Land vorgegeben hat, hoch“, erklärte der zuständige Fachdienstleiter im Rathaus, Robert Kischkat, im Schulausschuss und betonte in diesem Zusammenhang die „angespannte finanzielle Situation der Stadt“.

Da das neue Kita-Gesetz am 1. August in Kraft tritt, werden zu diesem Datum auch die Gebühren für die U3-Betreuung gesenkt. Die höheren Kosten für die Ü3-Betreuung müssen die Eltern aber erst ab dem 1. Januar 2021 zahlen. Mit diesem Vorschlag hatte sich die SPD durchgesetzt, um Familien während der Corona-Krise nicht weiter zu belasten. Da parallel dazu aber auch das Abrechnungssystem aller fünf städtischen Kitas angeglichen wird, kann es auch in diesen Fällen zwischen August und Januar zu leichten Preisanpassungen kommen.

Dadurch hat die Stadt am Ende des Jahres rund 38.000 Euro weniger in der Kasse. Durch höhere Zuschüsse des Landes werden die Kita-Kosten für die Stadt künftig jedoch sinken. Im vergangenen Jahr gab es für die fünf Einrichtungen einen Zuschussbedarf von mehr als 2,3 Millionen Euro. Ab 2021 rechnet man im Rathaus nur noch mit rund zwei Millionen Euro. Die Stadtkasse wird dann jährlich um fast 340.000 Euro entlastet.