Das Meisterschafts-Bier aus Erfde

Hobbybrauer Bernd Drescher will mit seinem „Stopelholmer Soot“ die Jury in Stralsund überzeugen

von Gero Trittmaack

21. August 2019, 16:05 Uhr

Erfde | Neben der Selbstständigkeit Zeit für ein entspanntes Hobby zu finden, das gehört mit zur Lebensphilosophie vom Erfder Malermeister Bernd Drescher (56).

In seiner Freizeit braut ei mit Begeisterung Bier. Und das nicht nur für sich und seine Bekannten – nein, er stellt sich auch dem „offiziellen Wettbewerb um die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer“. Diese Meisterschaft findet am 13. und 14. September in der Störtebeker-Brauerei in Stralsund statt. Dort treffen sich über 120 Hobbybrauer aus den 16 Bundesländern und Österreich zum Wettkampf.

In den Richtlinien ist vorgeschrieben, dass es um den „Bierstil Brut-IPA“ geht. „Das ist ein spritzig-obergäriges Bier mit einem sehr trockenen Trunk“, erklärt Drescher. Weiter sind die einzuhaltenden Daten für die Stammwürze, den Alkoholgehalt, die Farbe und die Bittereinheiten vorgeschrieben.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Drescher sich mit Fachliteratur eingedeckt und immer wieder verschiedene Versionen probiert. „Ich habe in diesem Jahr extra ein kleines Holzhäuschen als Braustube in unserem Garten aufgestellt, um in Ruhe tüfteln zu können“, so Drescher. Etwa acht Stunden benötigt er für einen Brauvorgang von zehn Litern Bier. Nach einer genauen Rezeptur hat Drescher sein Meisterschafts-Bier schon fertiggestellt. Es lagert gekühlt zur Gärung. „Das Abwiegen und Protokollieren macht meine Frau Karin“, erzählt Bernd Drescher.

Aber auch ein zweites von ihm gebrautes Bier kommt mit nach Stralsund. „Gerade zur Winterzeit setzt sich bei Bierkennern immer mehr das Glüh-Bock-Bier durch“, berichtet Drescher. Dieses Bier wird zusätzlich noch „mit typischen Weihnachtsgewürzen“ angereichert. Der Alkoholgehalt liegt bei etwa 6,5 Prozent.

Auf jeden Fall hat Bernd Drescher von einem Notar schon seine Kennnummer erhalten. Die eingereichten Biere werden nämlich von Sommeliers und Bierexperten in einer Blindverkostung bewertet. Das „Glüh-Bock-Bier“ wird in einem Zuschauerwettbewerb prämiert. „So etwa 1300 Besucher stimmen hier mit ab“, ergänzt Drescher.

Bei seinem „Brut-IPA-Bier“ setzt Drescher ganz bewusst auf einen regionalen Namen. Sein Bier heißt „Stopelholmer Soot“ (Brunnen), und als Hinweis ist zu lesen „Broet no dat düütsche Reenlichkeitsbotten vun 1516 vun Molermeester Drescher ut Arf“. Das Logo hat Sohn Jörgen Drescher (31) entworfen.

Um die rechtlichen Bestimmungen einzuhalten, ist alles ist vorschriftsgemäß beim Zoll angemeldet.

Dass es soweit ist, kann Familie Drescher gar nicht mehr abwarten. „Wir sind jetzt schon aufgeregt wie kleine Kinder vor Weihnachten“, erzählt Karin Drescher (53). Die Familie fährt für ein paar Tage mit nach Stralsund und hofft auf eine gute Platzierung. Sollte er die Meisterschaft gewinnen, dann wird sein Bier mit seiner Rezeptur im größeren Umfang von der Stralsunder Störtebeker Braumanufaktur nachgebraut. Und auch dafür hat Drescher schon wieder einen Plan. „40 Kisten bekomme ich dann nach Erfde geliefert und dann geht hier die Post ab“, so der Malermeister.