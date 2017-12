Neue Ausstellung im Stadtmuseum : Das Licht des Nordens

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Ove Jensen

erstellt am 15.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Sie haben sich langsam herangetastet. Sandra Bartocha (37) und Werner Bollmann (51) begannen mit der dänischen Inselwelt und den Wäldern Südschwedens. „Das war nicht so sehr viel anders als Mecklenburg“, sagt Bartocha. Dort – in ihrer Heimat an der deutschen Ostseeküste – hat sie sich schon vor Jahren einen Namen als Landschaftsfotografin gemacht. 2012 ist sie gemeinsam mit ihrem Kieler Kollegen Werner Bollmann aufgebrochen nach Skandinavien. Nach und nach wagten sie sich vor in immer unwirtlichere Gegenden – bis ins arktische Spitzbergen, wo man sich nur in Begleitung eines bewaffneten Führers in die Natur wagen darf. Die Eisbären sind zu gefährlich.

Aus ihren Fotos haben sie ein Buch gemacht – und aus dem Buch nun eine Ausstellung. Gestern Abend wurde sie im Schleswiger Stadtmuseum eröffnet. Der Titel: „Lys“ – das dänische und norwegische Wort für Licht. Und tatsächlich ist das besondere Licht des Nordens ein verbindendes Element für alle Bilder. „Skandinavien ist ein viel bearbeitetes Thema, alle fahren an die Fjorde, wir haben nach einem neuen Ansatz gesucht“, sagt Bartocha.

Der Ansatz, den sie fanden: Die Bilder sollten in erster Linie nicht als Einzelwerke wirken, sondern in ihrer Zusammenstellung. Buch und Ausstellung erzählen eine Geschichte – die Reise vom nördlichen Mitteleuropa bis zum Eis des Polarmeers. Schon auf ihren Reisen begannen die Fotografen, am Layout ihres Buches zu arbeiten. Immer gezielt auf der Suche nach Motiven, die ins Konzept passen. Sie mussten genau überlegen, zu welcher Zeit sie in welches Gebiet reisen. Sie hatten keine Sponsoren, das Budget war begrenzt. Auf Spitzbergen zogen sie von Haus zu Haus, bis sie einen Führer gefunden hatten, der keine Wucherpreise verlangte.

Von 2012 bis 2016 verbrachten sie zusammengezählt zwölf Monate in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Bei Temperaturen von minus 40 Grad im Winter bis zu plus 30 Grad im Sommer. Fast immer waren sie gemeinsam unterwegs. „Dabei haben wir versucht, unsere fotografischen Handschriften einander anzunähern“, sagt Bollmann. Weitgehend ist das gelungen – auch wenn erkennbar bleibt, dass Bollmann ein Tierfotograf ist und Bartocha eine Landschaftsfotografin. Eine fast identische Auffassung von Bildästhetik, betonen sie, hätten sie aber schon vorher gehabt. So entstand auch die Idee zu dem gemeinsamen Projekt.

>Die Ausstellung ist bis zum 11. März im Stadtmuseum, Friedrichstraße 9-11, zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Werner Bollmann bietet an drei Sonntagen jeweils um 15 Uhr Führungen an: am 14. und 21. Januar sowie am 4. Februar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.