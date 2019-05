Dokumentarfilm aus Glücksburg : Das Leben von Bauer Willi im Film

Die Filmemacher René Frölke und Ann Carolin Renninger zeigten ihren Film über das entschleunigte Leben von Bauer Willi im Kino – und bekamen viel Zuspruch.

von shz.de

26. Mai 2019, 17:40 Uhr

Glücksburg/Flensburg | In die Welt von Bauer Willi aus Glücksburg konnten am vergangenen Wochenende die Besucher des Kinos „51Stufen“ eintauchen. Die Berliner Filmemacher René Frölke und Ann Carolin Renninger, die aus der Region stammt, zeigten ihren experimentellen Dokumentarfilm „Aus einem Jahr der Nichtereignisse“. Die Vorstellungen waren gut besucht, die Sonntagsvorstellung mit 126 Gästen war sogar ausverkauft. Die Mehrheit erkannte den norddeutschen Typ, den Wille verkörpert und um den es im Film geht, gut wieder. Mittlerweile lebt Willi, über 90-jährig, im Altersheim.

„Wenn ich in der Gegend spazieren ging, musste ich immer anhalten an seinem Hof“, sagte Zuschauerin Ingrid Hartwig. Sie sei fasziniert gewesen, weil alles so naturbelassen war. „Beeindruckende Bilder. Schön, dass sie jemand festgehalten hat.“ Viele Menschen aus der Nachbarschaft waren gekommen. „Ich hatte Angst, dass man ihn bloßstellt“, sagte eine Nachbarin. Ihre Sorge erwies sich als unbegründet: „Der Film zeigt auf behutsame Art, mit wie wenig man zufrieden sein kann. Und er zeigt Willis starken Charakter.“ Andere wunderten sich über die veraltete Technik. „Wir dachten anfangs, die alte Kamera würde ihn weniger verunsichern. Und dann haben wir damit weitergemacht“, erzählte Filmemacher René Frölke. Er benutzte eine 60 Jahre alte Bolex-Kamera zum Aufziehen.

Man habe gemerkt, dass die Zuschauer Willi kannten, sagte Filmemacherin Ann Carolin Renninger. Das viele freundliche Lob, das sie und ihr Partner nach den Vorführungen erhielten, bedeutet ihr viel.