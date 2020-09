Munkbrarp : Das kulturelle Leben ist zurück in der Mühle „Hoffnung“

Das Hygienekonzept erlaubt Veranstaltungen. Neubauten sollen die Nutzungsmöglichkeiten künftig erweitern.

24. September 2020, 17:43 Uhr

Munkbrarup | Ein auf die Corona-Einschränkungen ausgerichtetes Hygienekonzept ist vorhanden. Deshalb sind an der Mühle „Hoffnung“ in Munkbrarup wieder Veranstaltungen möglich. So lautete die zentrale Aussage auf der Jahresversammlung des örtlichen Mühlenvereins. Die Vorsitzende Christel Pagel erinnerte in ihrem Bericht daran, dass bei einer Lesung im Rahmen des Literatursommers 50 Zuhörer anwesend waren. Möglich wurde dies, weil die Veranstaltung auf der Rasenfläche vor der Mühle stattfand. Die Reihe der Lesungen soll fortgesetzt werden – mit beschränktem Platzangebot später auch in der Mühle.



Neue Halle und Ferienhäuser geplant





Die letzte normal verlaufene Veranstaltung war nach Pagels Worten der gut besuchte Jahresend-Backtag im vergangenen Dezember. „Und dann kam Corona!“ Fast alle der geplanten Aktivitäten seien in der Folge ausgefallen. Von acht geplanten Hochzeiten habe nur eine stattgefunden.

Um die Nutzungsoptionen zu verbessern und den Gesamtbetrieb auf eine breitere wirtschaftliche Basis zu stellen sind mehrere Baumaßnahmen geplant: Zum einen soll die alte Werkswohnung neben der Mühle abgerissen und durch eine Halle mit Veranstaltungs- und Lagerräumen sowie einer neuen Werkswohnung ersetzt werden. Zum anderen sind vier Ferienhäuser geplant. Die Gemeinde ist, wie Pagel mitteilte, bereits in die erforderliche Bauleitplanung eingestiegen. Zudem erarbeite ein Ingenieurbüro den Entwurf eines Bebauungsplans.

Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität betreffen Gäste-WLan und die Verwendung sogenannter QR-Codes, die mit Hilfe eines Smartphones eine „Führung ohne Führer“ ermöglichen.

Darüber hinaus hat die Mühle für dem Innenraum und das Außengelände eine neue sparsame Beleuchtungsanlage erhalten. Außerdem wurde die Haferquetsche instand gesetzt.



Erfreuliche Kassenlage





Für diese Maßnahmen gab es eine 70-prozentige Förderung aus dem Programm „Soforthilfe Heimatmuseen“ des Deutschen Verbandes Archäologie.

In seinem Bericht sprach Kassenwart Johann Schapfl von einer erfreulichen Einnahmeentwicklung im vergangenen Jahr. Bedeutender als die Beiträge der 66 Mitglieder seien die Spenden gewesen. Die vorhandene Rücklage soll für zukünftige Investitionen und Instandsetzungen verwendet werden.