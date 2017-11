Schleswig vor der Kommunalwahl : Das Kandidatenkarussell dreht sich

von Alf Clasen

erstellt am 08.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Harry Heide hat keine Lust mehr. Über drei Jahrzehnte in der Kommunalpolitik, davon die meiste Zeit als Ratsmitglied, sind genug, findet der SSW-Fraktionsvorsitzende. Zur Kommunalwahl im kommenden Mai tritt Heide nicht wieder an. „Irgendwann muss man auch mal Schluss machen“, sagt der 75-Jährige. Und: „Wir haben gute Nachfolger.“ Zudem wollen seine drei Fraktionskollegen weitermachen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Nach den Urnengängen auf Landes- und Bundesebene wappnen sich die Parteien nun für den dritten Wahlkampf innerhalb von zwölf Monaten. Derzeit suchen sie ihre Kandidaten zusammen, die den Sprung in die Ratsversammlung schaffen sollen. Fest steht: Harry Heide ist kein Einzelfall, eine Reihe von Mandatsträgern wird im Frühjahr nicht wieder antreten.

So wie bei der CDU Heidemarie Hansen. Seine Fraktionskollegin werde aus persönlichen Gründen aufhören, erklärt Ratsherr Helge Lehmkuhl, der dem CDU-Stadtverband vorsteht. „Bis auf Heidi Hansen werden aber alle anderen wieder kandidieren.“ Lehmkuhl sieht seine Partei für die anstehende Wahl gut aufgestellt. „Wir haben keinen Mangel an Personal“, sagt er und nennt zugleich drei in der Stadt bekannte Namen, die sich künftig auf dem Ticket der Union stärker in die Kommunalwahl einbringen wollen: Uwe Holst, Rolf Jacobsen und Lutz Kirschberger. Nominiert werden sollen die 14 Direktkandidaten sowie die Listenkandidaten auf einer Mitgliederversammlung am 7. Dezember.

Namen von Neuzugängen will SPD-Fraktionschef Stephan Dose noch nicht nennen. „Das entscheiden die Mitglieder.“ Dennoch sieht auch Dose seine Partei auf einem guten Weg: „Wir werden keine Schwierigkeiten haben, die Wahlkreise zu besetzen.“ Zwei Direktkandidaten würden aus den Reihen der Jusos kommen, kündigt er an.

Bei der SPD ist der personelle Wechsel besonders groß. Bereits in der laufenden Wahlperiode nahm Michael Manthey-Oye in der Ratsversammlung den Platz des verstorbenen Klaus Bosholm ein. Und Holger Groteguth ersetzte Nilgün Demir, die nach ihren umstrittenen Äußerungen zum türkischen Präsidenten Erdogan im Juni ihr Mandat niedergelegt hatte. Im Frühjahr werden sich nun auch die langjährige Ratsfrau Marion Callsen-Mumm, die den Schul-, Jugend- und Sozialausschuss leitet, sowie ihr Fraktionskollege Lutz Hippe, der Schleswig verlässt, aus der Stadtvertretung zurückziehen. Stephan Dose indes hat Interesse, weiter an vorderster Front Kommunalpolitik zu machen. „Ich fühle mich gut unterstützt und mache diese Aufgabe gerne“, sagt er. Über das Personaltableau würden die Genossen allerdings voraussichtlich erst im Februar entscheiden.

Erst über politische Inhalte und dann über Personal reden wollen auch die Grünen. Anfang Januar ist die Kandidatenaufstellung vorgesehen, kündigt der Fraktionsvorsitzende Johannes Thaysen an. Zugleich verrät er, dass Steffen Hempel wohl nicht wieder kandidieren werde. Ob er selber sich abermals aufstellen lassen wird, hänge von seiner Gesundheit ab, so Thaysen. Wahrscheinlich scheint indes, dass mit Jonas Kähler ein Nachwuchspolitiker weiter nach vorne drängt. Er ist bereits einer der beiden Ortsvorsitzenden der Grünen.

Die meisten Wahlbezirke besetzt haben auch die Wählergemeinschaften in der Stadt. „Wir haben viele Neue dazubekommen“, freut sich Ratsherr Arne Olaf Jöhnk von den Freien Wählern. Der Soldat, der für die Freien Wählern im September auch bei der Bundestagswahl kandidierte, wird wieder als Nummer eins in den Kommunalwahlkampf ziehen. Sein Ziel: „Wir wollen eine Fraktion bilden.“ Dazu muss neben dem bisherigen Einzelkämpfer Jöhnk mindestens ein weiterer „Freier“ in den Rat einziehen.

Auf einen Fraktionsstatus hofft auch Ingo Harder vom Bündnis für Bürger – allein schon deshalb, damit man auch bürgerliche Mitglieder in die Ausschüsse entsenden könne. „Ich alleine schaffe das ja alles gar nicht“, sagt er. Zu seiner Mannschaft gehören eine Reihe von Leuten, die sich auch im Verein „Bürger machen mit“ engagieren. Harders Stellvertreterin Bärbel Kahlund will sich allerdings aus der politischen Arbeit zurückziehen und sich ganz auf ihre Tätigkeit im Verein konzentrieren.

Und was ist mit der FDP? Kann sie vom bundesweiten Aufwärtstrend profitieren? „So ein Trend schlägt natürlich immer durch“, sagt Ratsherr Jürgen Wenzel. Er freut sich über mehrere Neuzugänge bei den Liberalen und wünscht sich natürlich auch, künftig nicht mehr allein die FDP in der Ratsversammlung vertreten zu müssen. „Drei Mandate wären ein Traum, zwei sind realistisch“, sagt Wenzel. Der zweite FDP-Ratsherr könnte dann der Urologe Ronald Laag werden.

Angst vor der AfD als Konkurrenz muss übrigens niemand haben. Seine Partei habe in Schleswig keinen Stadtverband und werde daher hier auch nicht antreten, erklärt der Kreisvorsitzende Frank Hansen.