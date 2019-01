Abbrucharbeiten in Schleswig : Das Hertie-Haus ist bald weg

Die Vogelperspektive zeigt die Ausmaße der innerstädtischen Baustelle.

von Joachim Pohl

23. Januar 2019, 18:50 Uhr

Der Fassade des ehemaligen Hertie-Kaufhauses geht es mehr und mehr an den Kragen. Ein kurzer Abschnitt des Stadtwegs direkt an der Ecke zur Poststraße wurde gestern stark eingeengt, weil der Bauzaun aus Sicherheitsgründen ein paar Meter von den Abbrucharbeiten abgerückt wurde. Gleichzeitig hat ein mächtiger Teleskopkran eine breite Matte aus dickem Schutzgummi hochgezogen, um so zu verhindern, dass einzelne Mauerstücke auf die Ladenstraße fallen. „Es läuft alles nach Plan, Stück für Stück“, sagt Jörn Wiese von der Firma Peter Glindemann aus Grevenkrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde; Wiese ist Bauleiter bei dem Abbruchprojekt Hertie.

Seit die Maschinenführer mit ihren schweren Geräten und den riesigen Auslegern dem Parkdeck und den weiteren Etagen des früheren Kaufhauses zu Leibe gerückt sind, locken die Arbeiten täglich – wenn es nicht gerade in Strömen regnet – Schaulustige an, die an den Bauzäunen am Stadtweg und an der Moltkestraße stehen und hin wieder fotografieren.

Der Bauschutt bleibe vorerst liegen und werde erst nach Ende der Abbrucharbeiten abgefahren, so Wiese. In erster Linie werde das Material auf das Gelände der Firma Glindemann gefahren, aber es gebe auch eine Reihe weiterer Zielorte. Alles werde dem Recycling zugeführt und hinterher unter anderem im Straßenbau verwendet.

Nichts Neues gibt es derweil von Seiten der Planer hinsichtlich einer Nachnutzung – außer dem Vorschlag der Gewoba Nord, hier das neue Theater, einen Neubau der „Heimat“ und Parkplätze unterzubringen.

Der Schleswiger Dirk Petersen kann sich hier auch gut einen Sozialplatz vorstellen, an dem sich täglich Menschen treffen können. Ebenso wie Kai Brix schaut er fast täglich bei den Abbrucharbeiten vorbei und ist sehr zufrieden mit dem Fortschritt. „Es ist toll zu sehen, wie der rote Bagger fast chirurgisch mit seinen schweren Werkzeugen das Mauerwerk Stück für Stück abreißt“, sagt Petersen. Bis gestern Nachmittag ein Hydraulikproblem auftrat und der Bagger eine Zwangspause einlegen musste.