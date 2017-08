Wikinger-Tampentrekken : Das große Tauziehen geht in die zweite Runde

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Einen Vorgeschmack gab es schon vor einer Woche auf den Wikingertagen. Da trafen die Finalisten des „Wikinger-Tampentrekkens“ aus dem vergangenen Jahr erneut aufeinander. Wieder siegte die Mannschaft vom „Paulaner Stammtisch“ aus Lürschau. Am Sonnabend, 9. September, wollen die Mannen um André Mannott ihren Titel ganz offiziell verteidigen. Dann beginnt um 13 Uhr auf dem Capitolplatz das zweite Wikinger-Tampentrekken.

Diesmal soll alles eine Nummer größer ausfallen als vor Jahresfrist, verspricht Stadtmanager Rüdiger Knospe. „Wir werden nicht mehr so viel Leerlauf zwischen den einzelnen Duellen haben“, sagt er. Am Abend ab 18.30 Uhr gibt es Livemusik mit der Gruppe „Takt:Los“. Statt 13 Teams können diesmal bis zu 24 Teams ihre Kräfte im Tauziehen messen. Knospe freut sich besonders über die erste Anmeldung aus dem Ausland: Die Männer vom Serviceclub Old Table aus Schleswig-Flensburgs englischem Partnerkreis South Ribble wollen mitmachen. Noch werden Anmeldungen entgegengenommen. Jede Mannschaft besteht aus mindestens acht Personen. Firmen- oder Vereinsteams sind ebenso willkommen wie Mannschaften, die sich privat zusammenschließen. Im Wettbewerb wird nicht nach Geschlechtern getrennt, es gilt also die Regel: Zwei Frauen zählen für einen Mann. Ein Team darf also aus acht Männern bestehen, aus sieben Männern und zwei Frauen, aus sechs Männern und vier Frauen und so weiter.

Jedes Team wird mindestens drei Vorrunden-Duelle bestreiten. Der genaue Turniermodus hängt davon ab, ob die Höchstzahl von 24 Mannschaften zusammenkommt. Die näheren Regularien wird Oberschiedsrichter Helge Schütze vor Ort erläutern.

Im Mittelpunkt aber steht der Spaß. Deshalb wird es einen Preis nicht nur für die stärksten Tampentrekker geben, sondern auch für das beste Outfit, den besten Schlachtruf und den besten Kampfnamen. Das Meldegeld beträgt 50 Euro. Anmeldungen sind online möglich auf www.tampentrekken.de.

von Ove Jensen

erstellt am 20.Aug.2017 | 11:28 Uhr