Unewatt : Das ganze Dorf wird Landmarkt

Neues Konzept für die Veranstaltung in Unewatt: Mehr Aussteller und noch weniger Massenware.

von Gero Trittmaack

05. Oktober 2018, 18:25 Uhr

Langballig | Sieben Auflagen des Landmarktes hat es in Unewatt schon gegeben. Eingebunden in das einzigartige Ambiente des Landschaftsmuseums Angeln waren die Märkte immer Besuchermagnete. Das wird sich wohl auch an diesem Wochenende nicht ändern, wenn das bunte Treiben von Handwerkern, Künstlern, Händlern und vielen Aktionen im ganzen Dorf am Sonnabend und am Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder beginnt.

Auch wenn die Besucher in jedem Jahr nach Unewatt strömten, ließ sich schon bald feststellen, dass die Veranstaltung sich nicht wesentlich von anderen dieser Art im Lande unterschied. „Wir sind dann dazu übergegangen, den Landmarkt in Eigenregie auszurichten“, erklärte Dirk Wenzel, der Leiter der Kulturstiftung Schleswig-Flensburg, die das Landschaftsmuseum betreibt. „Wir haben gesehen, dass wird eine Marke schaffen, ein Alleinstellungsmerkmal, das eine Einheit aus Museum, Dorfleben und Veranstaltungen schafft. Bisher diente das Museum eher als Kulisse, das wird nun anders.“ Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Kulturstiftung in diesem Jahr noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Organisation des Marktes in die Hände von Michael Böhmke gelegt. „Wir haben mit vielen Bewohnern des Dorfes gesprochen, um für das neue Konzept zu werben. Und ich glaube, es ist uns gelungen“, sagt Dirk Wenzel.

Das neue Konzept setzt auf Qualität und regionalen Bezug, ohne die Unterhaltung der Besucher zu vernachlässigen. „Jeder unserer Aussteller hat einen Bezug zur Region, es gibt altes Handwerk, das zum Museumscharakter passt, aber auch modernere Gewerke, die sich da nahtlos einpassen. Als Beispiel nennt Wenzel Weber, Uhrmacher und den Restaurator Marc Dettmann, der vor den Augen der Besucher einen museumseigenen Sekretär restauriert. Das moderne Handwerk repräsentiert unter anderem Kristian Dittmann, der Kissen und Sitzpolster aus Seegras anfertigt.

Michael Böhmke erläutert, dass auch Mitmachaktionen ein wichtiger Teil des neuen Konzeptes sind. „Die Besucher können schauen, aber auch selbst Hand anlegen.“ Kerzen ziehen, Seifen kneten, Schellen bauen, Kunst aus Müll vom Meer, Kräuterbonbons kochen, drechseln, Lederarmbänder und Holzanhänger basteln, töpfern, Bogen schießen, filzen, Pony reiten, Nistkästen bauen – da kommt sicher keine Langeweile auf.

Als „roten Faden“ durch das ganze Dort, das gleichzeitig Veranstaltungsgelände ist, verstehen die Veranstalter die Arbeiten der Flensburger Landart-Künstlerin Inga Momsen – die drei ihrer Exponate an unterschiedlichen Stellen zeigt.

Der Interpretation, dass der „neue“ Landmarkt in Unewatt dem Kommerz in den Hintergrund stellt, will Dirk Wenzel nicht uneingeschränkt folgen. „Ein Markt ohne Verkaufsstände würde dem eigentlichen Sinn eines Marktes widersprechen. Viele Erzeuger, Handwerker und Künstler aus der Region verkaufen natürlich auch in diesem Jahr ihre Produkte. Und es gibt viele leckere Essensangebote. Aber wir achten in diesem Jahr mehr auf die Qualität.“

So wird es keine Händler geben, die Massenware anbieten. Bei allem, was der neue Landmarkt bietet, sollen vor allem die Besucher ihren Spaß haben, betont Wenzel. „Wenn wir dann zudem unserem Auftrag als Landschaftsmuseums nachkommen, wird es eine tolle Veranstaltung.“ Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei, das gesamte Programm und eine Liste aller Aussteller gibt es unter www.landmarkt-unewatt.de.