Sieverstedt : Das Freibad soll saniert werden

Sieverstedter Schwimmbadfreunde haben für die Maßnahme vom Land eine Förderung beantragt.

Avatar_shz von shz.de

12. März 2020, 09:55 Uhr

Sieverstedt | Die Schwimmbadfreunde in Sieverstedt haben Großes mit ihrem Freibad vor. Sie wollen es umfangreich erneuern. Wie, das wurde während der Jahresversammlung ausführlich besprochen.

„Es hat vermehrt Vorstandssitzungen gegeben, um die Vorgehensweise zu besprechen“, so Carsten Steffensen. Das große Becken, das Kinderbecken und das Pumpenhaus sollen saniert werden. Dafür holte sich der seit 18 Jahren tätige und an diesem Abend wiedergewählte Vorstand die Zustimmung der Mitglieder, die mit deutlicher Mehrheit dafür stimmten. Das wichtige Thema Sanierung interessierte viele der derzeit 208 Vereinsmitglieder und so war zu dieser besonderen Jahreshauptversammlung eine deutliche Anzahl erschienen. „Wir erfüllen die Norm. Aber wir sind in Zugzwang“, so Steffensen. Schon lange sei immer in Richtung Umbau geplant und entschieden worden.

Gemeinsam mit einem Fachmann für Schwimmbadbau hat der Vorstand eine neue ökologische Technik für das große Becken und das Pumpenhaus diskutiert, auch für das Kinderbecken. Das habe dann aber einen eigenen Kreislauf. „Neue Pumpen brauchen weniger Strom.“ „Wir rechnen mit unserem angesparten Eigenkapital plus der beim Land beantragten Förderung von 250.000 Euro, einer Fremdfinanzierung und 90 Prozent ehrenamtlicher Eigenleistung“, so Steffensen. Eine Fremdvergabe sei viel zu teuer. Für die Umbauarbeiten werde, wenn es soweit komme, die Badesaison später eröffnet und früher beendet. Wichtig sei auch, dass das Wetter mitspiele. Klar sei, dass es ohne Förderung keinen Umbau gebe, „dann müssen wir gucken“, so der Vorsitzende. „Es wird eine außerordentliche Versammlung geben, wenn es soweit ist.“

Eine Einzelkarte kostet ab der diesjährigen Saison 3,50 Euro, eine Familien-Jahreskarte für zwei Erwachsene 80 Euro, mit einem Kind plus 15 Euro und für jedes weitere Kind plus 10 Euro.

Kurse für Wassersport mit Anne Jessen (DLRG) seien beliebt und schnell ausgebucht. Die Schule im Autal nutze das Schwimmbad, das Ferienschwimmen der DLRG sei gefragt und auch der TSV nutze das Freibad regelmäßig.