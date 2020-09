Stadtfelder Friedhof in Schleswig : Das fast vergessene Grab des Carl Ferdinand Suadicani

Ein Heimatforscher kämpft um den Erhalt der Begräbnisstätte des Fachklinik-Gründers.

von Sven Windmann

15. September 2020, 18:42 Uhr

Schleswig | Der Name Suadicani ist in Schleswig fast jedem bekannt. Nicht nur wegen der Suadicanistraße, an der das Finanzamt und das Alleestadion liegen. Vielmehr spielt der Name in der Geschichte der Stadt eine bedeutende Rolle. Schließlich war es Carl Ferdinand Suadicani (1753-1824), der in Schleswig die damals so benannte „Irrenanstalt“ gründete. Zu jener Zeit eine der modernsten Heilanstalten für psychisch kranke Menschen in ganz Europa. Erst kürzlich konnte die Einrichtung, die Schleswig zumindest landesweit – und auch darüber hinaus – bekannt gemacht hat, auf ihre Gründung vor genau 200 Jahren zurückblicken. Grund genug, so findet Heimatforscher Rolf Postel, das auch Suadicanis Grab eine entsprechende Würdigung erfährt. Das allerdings sei offenbar schon seit Jahren nicht mehr der Fall.

Tatsächlich wirkt die Begräbnisstätte des bedeutenden Mediziners auf dem Stadtfelder Friedhof vergessen. Die Umrandung und der Grabstein sind verwittert und eingewachsen. „Ich finde, das wird der Bedeutung von Carl Ferdinand Suadicani nicht gerecht“, betont Postel. Schließlich habe dieser Mann Medizingeschichte geschrieben. Postel selbst ist eigentlich nur zufällig über Suadicanis Biografie und später dann über dessen fast vergessenes Grab gestolpert. Eigentlich hatte sich der passionierte Heimatforscher, der in Neumünster lebt, mit der Geschichte der Adelsfamilie von Rosen beschäftigt. So wurde etwa der einstige preußische Regierungspräsident Alfred von Rosen (1825-1912) in Schleswig begraben. „Darüber landete ich bei Carl Ferdinand Suadicani“, erzählt Postel, der dann – angesichts des schlechten Zustandes des Grabes – Kontakt zur Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises aufnahm. „Ich bin der Meinung, dass da etwas passieren sollte“, beschreibt der 77-Jährige seine Motivation.

Beim Kreis bestätigt man die Kontaktaufnahme des Hobbyhistorikers ebenso wie die Tatsache, dass Suadicanis Grab unter Denkmalschutz steht – so wie der gesamte Friedhof am Stadtfeld. Für die Grabpflege allerdings ist die Stadt zuständig, wie Rathaussprecher Eric Gehrke auf Nachfrage erklärt. Man werde sich das Grab ansehen und dann – wenn nötig – tätig werden.

Das steht für Rolf Postel außer Frage. „Man darf den Namen Suadicani nicht vergessen. Es ist zwar gut, dass eine Straße nach ihm benannt wurde, aber das reicht nicht“, sagt er.