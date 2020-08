Schleswig : Das Ende einer Baulücke

Lange Straße 32-36: Investoren Hans-Lothar Höpner und Detlef Petersen planen hier ein am Bestand orientiertes Gebäude.

02. August 2020, 17:22 Uhr

Schleswig | Eine ziemliche Wüstenei aus Unkraut und Buschwerk hat sich da gebildet auf dem Grundstück Lange Straße 32-36. Diese große Baulücke, die seit dem August 2017 hier klafft, nachdem das geklinkerte Eckgebäude Nr. 32 und kurz zuvor das alte halb verfallene Haus Nr. 34 abgerissen worden waren, stört das harmonische Straßenbild mit der historischen Häuserreihe.

Doch jetzt soll an dieser Stelle Neues entstehen: Die Grundstückseigentümer Hans-Lothar Höpner und Detlef Petersen wollen hier ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf Wohneinheiten errichten. ‟Sämtliche Planungsarbeiten dafür sind abgeschlossen, die Denkmalschützer des Kreises haben grünes Licht für das Projekt gegeben, „und mit den Ausschreibungen starten wir im September“, kündigen die beiden Bauherren auf SN-Nachfrage an. Im kommenden Frühjahr dann sollen die Bagger anrollen, so dass man mit den Bauarbeiten wird beginnen können.

Das ist eine gute Nachricht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in der Vergangenheit reichlich Ärger gegeben hat um die Bebauung dieses Grundstücks. Ärger, den Anwohner und Nachbarn mit dem vormaligen Grundstücksbesitzer auszufechten hatten, da dieser ihnen auf dem Grundstück Lange Straße 36 ein, wie sie beklagten, überdimensioniertes Mietshaus vor die Nase setzen wollte – nämlich so hoch und breit, dass das Gebäude ihnen in ihren Wohnungen Licht und Sonne genommen hätte. Außerdem entsprach der Neubauplan überhaupt nicht dem altstädtischen Charakter. Der Streit darüber eskalierte, so dass einige Nachbarn sich genötigt sahen, Gerichte einzuschalten. „Mittlerweile aber haben Anwohner die Klage gegen die ursprüngliche Baugenehmigung zurückgezogen, weil sich die Umstände geändert haben“, teilt Detlef Petersen mit.

Diese positive Wende konnte aber erst erfolgen, nachdem besagter Vorbesitzer sein Projekt vor drei Jahren schließlich aufgab und das Grundstück an die Schleswiger Immobilienbetreiber Höpner und Petersen verkaufte. Mit dem Besitzerwechsel kehrte Ruhe ein, denn die beiden setzten von Anfang an auf eine komplette Neuplanung des Projekts – mit dem Ziel, das Vorhaben im Einklang mit allen Nachbarn umzusetzen. Offenbar mit Erfolg. „Bei der öffentlichen Auslegung unserer Baupläne gab es dann von Seiten der Anwohner und Nachbarn keinerlei Einwände mehr“, sagt Höpner. Man habe sich bei den Neubauplänen an der Firsthöhe der benachbarten Häuser orientiert und vor allem ausreichend Abstand zum rückwärtigen Gebäude mit den Eigentumswohnungen eingehalten.

Einen weiteren Streitpunkt hat man ebenfalls beiseite gelegt: Der Vorbesitzer hatte nämlich die Einfahrt zu den Tiefgaragen des Gebäudes direkt von der Langen Straße aus vorgesehen, was schon damals im städtischen Bauausschuss starkes Missfallen hervorrief. „Auch diese Idee haben wir nicht weiter verfolgt“, erklärt Petersen. Jetzt werden die Tiefgaragen des Neubaus von der Seitenstraße, also der Noorstraße, her zu erreichen sein, um so das historische Antlitz der Langen Straße zu wahren.

Das neue Gebäude nun soll auf den drei Grundstücken Nr. 32, 34 und 36 als ein ganzer Baukörper entstehen, jedoch dabei optisch so aufgegliedert sein, als handele es sich um Einzelhäuser. „Und wie es der typischen Giebelhaus-Optik in der Langen Straße entspricht, werden die drei Häuser jeweils um ein kleines Stück versetzt zueinander sein“, erklärt Höpner. Nach dem ähnlichen Prinzip also, wie die historischen Häuser in der Langen Straße angeordnet sind: Wand an Wand stehend, sich quasi gegenseitig stützend.

Die Fenster des Neubaus werden aus Kunststoff und nicht aus Holz sein, berichten die Bauherren. Ausdrücklich erlaubt sind Kunststofffenster nach der Gestaltungssatzung für Altstadt und Holm, die seit 2018 gültig ist. Nicht zuletzt die heftigen Auseinandersetzungen um die früheren Neubaupläne in der Langen Straße 36 hatten für großen Unmut bei vielen Schleswiger gesorgt und die Dringlichkeitkeit dieser Gestaltungssatzung, die es bis dahin nicht gegeben hatte, deutlich vor Augen geführt. Denn zuvor hatte es nur überalterte Bebauungspläne zur Orientierung für Sanierungen und Neubauten gegeben, und natürlich den Denkmalschutz, unter dem einzelne Altstadt-Häuser stehen.

So wurden Genehmigungsverfahren bis vor zwei Jahren nur aus den Bestimmungen des Baugesetzbuches abgeleitet, Bausünden waren manchmal die Folge. Laut Gestaltungssatzung sind Fenster aus Kunststoff ausdrücklich erlaubt. Fest geregelt ist in der Satzung zudem, wie Dächer und Fassaden auszusehen haben, und welche Materialien und Farben verwendet werden dürfen.

Welche Farbe der Stein für das Mauerwerk des Neubaus in der Langen Straße Nr. 32 -36 haben wird, steht noch nicht fest. „Das werden die Denkmalschützer entscheiden“, sagt Detlef Petersen.