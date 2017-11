Schleswig : Das Ende der Gallbergschule ist besiegelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Clasen 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 18.Nov.2017 | 07:19 Uhr

Wohl selten zuvor war die Stimmung im städtischen Schulausschuss so gedrückt wie am späten Donnerstagnachmittag. „So etwas tut weh, das muss man ganz ehrlich sagen. Und solche Themen auf der Tagesordnung stehen zu haben, macht alles andere als Spaß“, fasste Bürgermeister Arthur Christiansen die allgemeine Stimmungslage der Ausschussmitglieder zusammen. Denn die votierten geschlossen dafür, dass ab sofort keine Schüler mehr an der Gallbergschule aufgenommen werden und diese in den nächsten Jahren aufgelöst wird.

„Es ist schmerzhaft, aber leider nicht zu ändern. Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache“, sagte Christiansen. Tatsächlich leidet die Gemeinschaftsschule seit Jahren unter stetig sinkenden Anmeldezahlen. Lediglich 27 Kinder wurden bei der Stadt vor diesem Schuljahr noch für die Gallbergschule angemeldet, darunter zehn DaZ-Schüler (Deutsch als Fremdsprache). „Das ist auf Dauer natürlich eindeutig zu wenig. Und das wird im Ministerium in Kiel registriert“, sagte auch Schulleiterin Anja Moeskes, die neben einigen Eltern und Lehrern als Gast an der Sitzung teilnahm.

Sie alle wollten natürlich in erster Linie wissen, wann genau die letzte Stunde für ihre Schule geschlagen hat. Das jedoch konnten weder der Bürgermeister noch die Ausschussmitglieder beantworten. „Wir werden den Betrieb auslaufen lassen und müssen dafür eine für alle Beteiligten zufrieden stellende Lösung finden. Ich kann aber nicht versprechen, dass alle Kinder und Jugendlichen, die zurzeit noch an der Gallbergschule sind, dort auch ihren Abschluss machen. Es ist aber eher unwahrscheinlich“, sagte Christiansen. Einen genauen Zeitpunkt werde man in Gesprächen mit Schule und Schulamt abstimmen.

Ausschuss-Vorsitzende Marion Callsen-Mumm betonte derweil, dass das Aus für die Schule keinesfalls ein hausgemachtes Problem sei. „Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil: Schulleitung und Lehrer haben immer einen sehr guten Job gemacht. Das hören wir auch immer wieder von ehemaligen Schülern“, lobte sie. Vielmehr sei die seit Jahren schwelende Diskussion über die unsichere Zukunft der Gallbergschule ein Grund dafür gewesen, dass viele Eltern ihre Kinder an anderen Schulen angemeldet hätten.

Als der Ausschuss den Beschluss schließlich gefasst hatte und die Gäste mit hängenden Köpfen den Raum verlassen hatte, schwiegen auch die Politiker und Verwaltungsmitarbeiter für einen Moment. „Das muss man erstmal sacken lassen“, meinte dann Bürgermeister Christiansen, ehe es mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung weiterging.