Dannewerk : Das Danewerk sollen besser erlebbar werden

Dänisches Architekturbüro erstellt Freiraumkonzept für das Welterbe. Die Ergebnisse sollen im nächsten Sommer vorliegen.

04. Oktober 2020, 14:34 Uhr

Dannewerk | Seit 2018 gehören Haithabu und das Danewerk zum Unesco-Welterbe. Seitdem steigen das Interesse und der Rückhalt in der Region für die Bodendenkmäler merklich. Die Besucherzahlen in der Gemeinde Dannewerk seien seitdem gestiegen, sagte Astrid Eggert, Projektmanagerin für das Welterbe des Kreises Schleswig-Flensburg. Mit ihrer Unterstützung werden die bisherigen Aktivitäten für eine nachhaltige und touristische Aufwertung des Welterbes verstärkt. Dazu gehört das Freiraumkonzept in der Gemeinde Dannewerk, das nun auf den Weg gebracht wurde.

Haithabu und das Danewerk sollen Entwicklungsimpulse für die ganze Region geben. Potenziale liegen dabei auch in der Gemeinde Dannewerk, denn hier befinden sich große Teile der Wallanlage. Nachdem im Jahr 2012 Teile des Achterwalls in unmittelbarer Nähe zu Haithabu in der Gemeinde Busdorf erschlossen wurden, soll nun auch die denkmalgerechte Landschaftsgestaltung in Dannewerk geplant werden. Ziel ist es, die Erlebbarkeit des Danewerks zu verbessern.

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Anke Gosch stellte Astrid Eggert nun das „Freiraumkonzept“ vor. Mit dabei waren auch die Mitglieder der Welterbe-Projektgruppe, darunter Danevirke-Museumsleiter Lars Erik Bethge, Vertreter der Aktivregion Schlei-Ostsee und Architekt Julian Weyer von „C.F.Møller Architects“ aus Aarhus. Die Gemeinde Dannewerk ist Träger des Projektes. Die Aktivregion Schlei-Ostsee fördert das geplante Freiraumkonzept mit 30.000 Euro, das Archäologische Landesamt unterstützt die notwendige Kulturdenkmal-Verträglichkeitsprüfung mit 1600 Euro.

Als Flächeneigentümer des Danewerks bringt sich der Kreis Schleswig-Flensburg ein. Er trägt 28.000 Euro der Kofinanzierung und bezahlt die Stelle der Projektmanagerin für das Welterbe. Astrid Eggert übernimmt die Projektkoordinierung für die Gemeinde.

Zentrales Ziel ist der Erhalt des Denkmals

Das preisgekrönte dänische Architekturbüro „C.F.Møller“ ist nun mit den Planungen beauftragt. Dabei werden die Architekten die gesamte Gemeinde Dannewerk betrachten und die Bedürfnisse der Bewohner und Besucher berücksichtigen. Sie alle sollen von einer verbesserten Erschließung und einer optimierten Besucherlenkung profitieren. „Das nützt letztlich auch dem Erhalt des Denkmales, welches unser zentrales Ziel ist“, sagte Eggert.

Im Rahmen des Projektauftaktes wurden die Erwartungen der Projektgruppe und des Auftragnehmers zusammengefasst. Bei einer gemeinsamen Ortsbegehung wurden die Stärken und Defizite aufgenommen. Dabei wurden unter anderem die Situation der Parkplätze, das Verkehrsaufkommen, die Überwege, Bürgersteige und die Bushaltestelle zum Danewirke-Museum in Augenschein genommen. Architekt Julian Weyer und Landschaftsarchitektin Mette Brandt machten sich vor Ort ein Bild davon. Im nächsten Schritt werden sie eine Bestandsaufnahme vornehmen und mit verschiedenen Akteuren sprechen. Auf der Grundlage eines Bewertungskataloges werden sie ein Gesamtkonzept mit Entwicklungsvorschlägen erarbeiten. Im Sommer nächsten Jahres soll die Planung abgeschlossen sein. Dann werden die Ergebnisse in Dannewerk vorgestellt.