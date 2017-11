Schleswig und Rendsburg : Das bringt die Stadtwerke-Allianz

vergrößern 1 von 1 Foto: ac 1 von 1

25.Nov.2017

Die geplante Allianz der Stadtwerke Schleswig und Rendsburg verspricht erheblich mehr Synergieeffekte als ursprünglich gedacht. Ging man beim Auftakt der Verhandlungen im Sommer 2016 noch von zusammen etwa einer Million Euro pro Jahr aus, rechnet man nun mit bis zu 2,8 Millionen Euro, die sich in Zukunft im Ergebnis niederschlagen sollen. „Das ist ein dauerhafter Entlastungseffekt“, sagte Pierre Gilgenast, Bürgermeister und Aufsichtsratschef der Rendsburger Stadtwerke, gestern bei einer Pressekonferenz im „Töpferhaus“ in Alt Duvenstedt. Diese erwarteten Synergieeffekte hätten detaillierte Analysen ergeben.

Die Ergebnisse hatten die Spitzen der Stadtwerke am Vortag an selber Stelle bei einer zehnstündigen Klausurtagung den Vertretern aus Verwaltung und Politik beider Städte präsentiert. Diese hätten die Pläne nach intensiver Diskussion einhellig befürwortet, hieß es gestern. Vorgesehen ist, dass die insgesamt 270 Mitarbeiter der beiden Versorgungsunternehmen in eine Tochtergesellschaft überführt werden. Diese neue GmbH & Co. KG soll sämtliche Dienstleistungen und Aufträge der Mutterwerke übernehmen und den Städten jeweils zur Hälfte gehören. Geplanter Start ist 2020. Die Mitarbeiter der Eigenbetriebe (Umweltdienste und Abwasserentsorgung) verbleiben in ihren Unternehmen.

„Durch die Reorganisation und das Zusammenlegen von Standardaufgaben wie Buchhaltung und Abrechnung werden wir deutlich Kosten sparen können“, sagte Schleswigs Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs. 24 Stellen sollen wegfallen, 40 weitere stehen auf dem Prüfstand. Alle Anwesenden betonten gestern, dass keine betriebsbedingten Kündigungen geplant seien. „Es erfolgt ausschließlich über altersbedingte Fluktuation“, versicherte Sönke Büschenfeld, der Aufsichtsratsvorsitzende der Schleswiger Stadtwerke. Gestern Morgen waren auch die Mitarbeiter in Betriebsversammlungen über die Pläne informiert worden. „Wir haben die Kollegen rechtzeitig mitgenommen“, sagte der Schleswiger Betriebsratsvorsitzende Jürgen Augustin.

Synergieeffekte sind aber nicht nur beim Personal geplant. Auch in Bereichen wie IT, Einkauf oder Fuhrpark soll die Kooperation zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. Auch gelte es, mit „mehr Kraft im Markt“, wie Schoofs es nannte, neue Kunden und Geschäftsfelder zu erschließen. Vor allem im Verlegen von Glasfasernetzen versprechen sich Schoofs und sein Rendsburger Kollege Helge Spehr weiteres Wachstum.

Die Allianz der beiden wirtschaftlich gut dastehenden Stadtwerke sei erforderlich, um sich für die Zukunft zu wappnen, betonten die beiden Geschäftsführer. Ab 2025 rechne man mit schrumpfenden Gewinnen, erklärte Schoofs und verwies auf Einflüsse wie etwa die Energieeinsparverordnung.

Das kommende Jahr soll nun genutzt werden, um Prüfaufträge abzuarbeiten und die bisherigen Verhandlungen in Verträge zu gießen. Spätestens Anfang 2019 sollen die Stadtvertretungen das geplante Modell absegnen. Als Knackpunkt gilt die Frage, ob in dem neuen Konstrukt der sogenannte steuerliche Querverbund aufrechterhalten werden kann. Dadurch können Verluste der Schwimmbäder oder des Schleswiger Stadthafens mit den Gewinnen der Stadtwerke verrechnet werden, so dass weniger Steuern gezahlt werden müssen. Von Seiten der Finanzämter gebe es in dieser Hinsicht positive Signale, sagte Schoofs.

Denkbar ist auch, dass sich weitere Stadtwerke aus der Region der Allianz anschließen. So gibt es dem Vernehmen nach in Eckernförde ein entsprechendes Interesse. Dazu wollten sich die Anwesenden der gestrigen Pressekonferenz auf Nachfrage zwar nicht näher äußern. Helge Spehr betonte jedoch: „Jede Größensynergie würde Vorteile bringen.“