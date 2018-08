Süderbrarup : Das Beste zum Schluss

Mit einem großen Fest ging der Ferien-Lese-Club der Gemeindebücherei in Süderbrarup zu Ende.

von shz.de

30. August 2018, 16:27 Uhr

Mit viel Fröhlichkeit und Begeisterung haben die Kinder des Ferien-Lese-Clubs (FLC) der Gemeindebücherei Süderbrarup ihre Abschlussparty gefeiert. 73 kleine Leseratten nahmen in diesem Jahr am Clubleben teil, 43 von ihnen erlasen sich sogar Zertifikate. Vergeben wurden: 17 Mal Gold (mehr als sechs Bücher, zehn Mal Silber (drei bis sechs Bücher), 16 Mal Bronze (ein bis zwei Bücher). Insgesamt 329 Bücher schmökerten die Kinder in den sechs Wochen Sommerferien durch. 114 Bücher waren speziell für den FLC angeschafft worden.

Am Ende und schon zum zweiten Mal führte Johanna Felicitas Brinkmann mit 31 Büchern die Rangliste an. Es folgten Lukas Thomsen mit 27 Büchern und Lelia Wöhlk mit 20 Büchern. Dieses Spitzentrio erhielt Buchpreise; an der Tombola mit vielen schönen Geschenken durften alle Zertifikatsempfänger teilnehmen.

Die Preise wurden von Vertretern der Sponsoren übergeben. „Ich finde Lesen sehr wichtig“, sagte Torben Detlefsen von der Schleswiger Volksbank – das gelte insbesondere in Zeiten der Digitalisierung. „Lesen ist Wissen und Wissen ist die Grundlage für Ausbildung und für das Leben“, ergänzte Justus Holst von der Itzehoer Versicherung. Und Süderbrarups Bürgermeister Friedrich Bennetreu freute sich, dass der Ferien-Lese-Club ein „breites Einzugsgebiet“ habe, das „praktisch alle Dörfer im Umkreis“ mit einbeziehe.

Nach dem offiziellen Teil mit Reden und Preisvergabe durfte dann gefeiert werden: Das Party-Programm bestritten Clemens Schmidt und Sandy Ziegeler von der Fantasie-Truppe „Weltentor“ mit historischen Spielen. Besonders das Messerwerfen bei Clemens war beliebt. Schnell bildete sich eine Schlange, und es war verblüffend, wie viele Kinder die Wurftechnik aus dem Nichts heraus erlernten.

Auch das Zwillenschießen bei Sandy war stark nachgefragt. Kraft und Zielsicherheit waren hier wichtig und nicht jeder durchschaute die Aufgabe auf Anhieb. Den Mut, sich nass zu brauchten alle – auch Eltern und Großeltern –, die um die Wette Äpfel mit dem Mund aus einem Wassergefäß holten. Heiße Duelle gab es beim Sackhüpfen, wo Hindernisse übersprungen oder unterlaufen werden mussten. Auf einer „Reeperbahn“ konnten die Teilnehmer aus Wollfäden Fadenspiele drehen, sie als Armreifen tragen oder zu Figuren verknüpfen. Beliebt – und das nicht nur bei den Jungs – war auch der Balkenkampf, bei dem der Gegner mit einem Schaumgummikissen von der Planke geworfen wurde, ohne dass der Angreifer selbst das Gleichgewicht verlor. Viel Geduld schließlich erforderte es, die leckeren Marshmallows zu braten. Aber der Vorschlag, sie dann als Belag zwischen zwei Plätzchen zu verspeisen, fand großen Anklang.

„Der FLC ist eine Leseförderung für die großen Schüler und die Party zum Schluss ist immer toll“, sagte Büchereileiterin Petra Schulz, bevor sie die traditionelle Abschlusspizza zum Verzehr freigab.