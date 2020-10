Treia : Das Baugebiet „Blomenwisch“ nimmt Formen an

Das Gelände „Blomenwisch“ in Treia bietet Platz für 20 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser.

Avatar_shz von shz.de

16. Oktober 2020, 17:28 Uhr

TREIA | „Das großes Laternelaufen der Gemeinde mussten wir leider absagen“, bedauerte Bürgermeister Raoul Pählich während der Sitzung der Gemeindevertretung, „aber wir sind gerade dabei, eine Alternative zu entwickeln, die alle erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln erfüllt und trotzdem Spaß macht. Ich möchte nicht, dass sich unsere Kinder später nur an Corona erinnern.“ Der Sport- und Kulturausschuss plant aktuell ein Lichterfest im Staudenhof. Das Gelände hat die Gemeinde vor kurzem erworben. Ein neugegründeter Verein wird sich um die konzeptionelle Umsetzung der Ideen des neuen Raums für Veranstaltungen und Begegnung kümmern.

„Im neuen Baugebiet ,Blomenwisch‘ wird eine relativ flexible Bebauung möglich sein“, führte Stadt- und Regionalplaner Johannes Zerbe vom Planungsbüro Pro Regione aus Flensburg detailliert durch Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Das Büro hatte von der Gemeindevertretung den Auftrag bekommen, das 2,4 Hektar große Baugebiet zu planen. Das Gelände bietet Platz für 20 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten ist das Gebiet in drei Abschnitte unterteilt. Von Norden nach Süden sinken die zulässigen Bebauungshöhen, die Dichte der Bebauung und die erlaubte Dachneigung.

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist inzwischen abgelaufen, so dass er nun auch die daraufhin erfolgten Hinweise aus den Stellungnahmen einarbeiten konnten. „Die untere Naturschutzbehörde hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Kleingewässer im nordwestlichen Bereich um ein schützenswertes Biotop handelt. Das bleibt natürlich erhalten“, ergänzt er. Auch dem Hinweis der Wasserbehörde aus ausreichend Versickerungsflächen wird mit der Einrichtung eines rund 50 cm tiefen Regenrückhaltebeckens Rechnung getragen. Mit eingeplant sind Zugänge für eine optionale Erweiterung des Gebietes und ein Kinderspielplatz.

Im Anschluss an die Vorstellungen der Pläne billigte die Gemeindevertretung den Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplans und den Entwurf des Bebauungsplanes „Blomenwisch“ – der letztere vorbehaltlich, weil die Ergebnisse eines Geruchsgutachtens noch nicht vorliegen. Pläne und Begründungen werden nun an den üblichen Stellen öffentlich ausgelegt und ins Internet gestellt.

Auch bei der Formulierung der Vergabemodalitäten sind die Gemeindevertreter ein Stück weiter. Die Gemeinde beabsichtigt die Baugrundstücke in einer öffentlichen Veranstaltung unter den Interessenten zu verlosen. In den ersten Losrunden sollen Treianer und Menschen, die in Treia arbeiten, besonders berücksichtigt werden. Auch die Verpflichtung zur Eigennutzung wird eine Rolle bei der Vergabe spielen. Bevor die Modalitäten jedoch in Gänze bekanntgegeben werden, sollen sie durch die Amtsverwaltung auf ihre rechtliche Bestandskraft hin geprüft werden. In der letzten Sitzung des Jahres sollen die endgültigen Kriterien für die Vergabe beschlossen werden. Der Beginn der Bewerbungsfrist wird für das Frühjahr 2021 erwartet.

Eine Entscheidung zum Umgang mit der Straßenbaubeitragssatzung lässt weiter auf sich warten. Der Grund dafür liegt in der Komplexität des Themas. „Wir müssen im Sinne von Bürgern und Gemeinde entscheiden“, betont Annegret Marsch. „Wenn wir die Satzung abschaffen, müssen wir sicher sein, dass wir für die immensen Kosten, die Straßenbau verursacht, auch die Finanzmittel in der Kasse haben.“ Diskutiert wurde auch die Ungerechtigkeit der bestehenden Satzung, die deutliche Diskrepanzen für das Gerechtigkeitsempfinden aufweist. Parallel zur Abschaffung wird über eine Neugestaltung der Satzung nachgedacht.

Weiteres in Kürze:

>Im Zuge der Baumaßnahmen des Breitbandzweckverbands sollen einige Gehwege instand gesetzt werden.

>Die Freiwillige Feuerwehr Treia hat ihre Einnahmen- und Ausgabenplanung für 2021 vorgelegt. Die Gemeindevertretung stimmte ihr zu.

>Nach zehn Jahren und 5000 Betriebsstunden soll der Kommunaltrecker ersetzt werden, bevor großen Reparaturen anfallen. Die Anschaffung wird kalkulatorisch in den Haushalt 2021 aufgenommen.

>Die Beantragung für die Festlegung eines zentralen Punkts für die Berechnung der Länge des Schulwegs wurde vom Kreis Schleswig-Flensburg abgelehnt mit der Begründung, dass nur wenige Schüler davon profitieren würden. Der Kreis übernimmt die Kosten für die Schülerbeförderung ab vier Kilometern.