Sky-Märkte in Schleswig : Das Aus für die Plastiktüte

Alf Clasen

20.Sep.2017

Schleswig wird wieder ein Stück plastikfreier. Die Supermarktkette Sky hat beschlossen, künftig auf den Verkauf von Plastiktüten zu verzichten. Derzeit werde die letzte Tranche an den Kunden gebracht, danach sei Schluss, erklärte Vertriebsleiter Steffen Koch gestern im Sky-Markt am Stadtfeld. Obwohl eine Plastiktragetasche 23 Cent kostet, seien in den insgesamt 163 Sky-Märkten jährlich rund fünf Millionen Stück übers Kassenband gelaufen, sagte Koch. Nun biete man den Kunden als Alternative Pappkartons und Papiertüten an, in denen die Einkäufe verpackt werden können. In Schleswig gibt es drei Sky-Märkte.

„Ich finde, das ist eine gute Aktion“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Stephan Dose (SPD). „Ich hoffe, dass Sie Nachahmer finden“, wandte er sich beim gestrigen Pressetermin an Koch. „Die Verbraucher müssen sensibilisiert werden.“ Dose wies darauf hin, dass derzeit in Deutschland etwa 3,8 Milliarden Plastiktüten pro Jahr verbraucht würden und dass es bis zu 500 Jahre dauere, bis eine weggeworfene Tüte zersetzt sei.

Auch der Nabu-Ortsvorsitzende Widukind Glodeck zollte der Supermarktkette Lob für die Maßnahme: „Ich kann da ausdrücklich im Namen aller drei Umweltverbände in der Stadt sprechen.“ Gleichwohl dürfe dies nur ein Anfang sein, mahnte Glodeck und erinnerte daran, dass der Handel nach wie vor stark auf Plastikverpackungen setze.

Und auch bei Sky geht es in Zukunft nicht ohne Kunststoff. So werden Obst und Gemüse sowie Fleisch- und Wurstwaren weiterhin in den sogenannten Hemdchentüten verpackt. „Wir können nicht ganz darauf verzichten. Das hat auch hygienische Gründe“, erklärte Vertriebsleiter Koch.

Eine Initiative zur Reduzierung des Plastikmülls in Schleswig hatte die Grünen-Ratsfraktion bereits vor gut zwei Jahren gestartet. Fraktionschef Johannes Thaysen sagte auf SN-Nachfrage, dass vor allem Supermärkte und Bekleidungsgeschäfte vermehrt dazu übergegangen seien, Stoff- oder Papierbeutel als Alternative zur Plastiktüte anzubieten. Die Beschicker der Wochenmärkte setzten hingegen weiter massenhaft auf Plastik, so seine Feststellung.

Thaysen kündigte derweil weitere Initiativen an. Im Auge hat der Grünen-Politiker dabei zum Beispiel das Thema Mikroplastik im Trinkwasser. Auch wolle er einen Antrag auf Satzungsänderung stellen, damit Einweggeschirr bei Veranstaltungen in der Stadt künftig verboten wird.