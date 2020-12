Schleswig : Dannewerkschule und BBZ: Mehr Schüler für den Pflegeberuf begeistern

Die Schulen starten das Pflege-Projekt „care4future“ – mit einem Auftakt am Öhr mit Knusperhäusern und digitalen Hörgeschichten.

15. Dezember 2020, 17:23 Uhr

Schleswig | Seit 25 Jahren besteht eine Verbindung der Dannewerkschule mit dem Seniorenzentrum am Öhr. Regelmäßig haben die Schüler der „Öhr-AG“ seither die Bewohner in der Einrichtung besucht, sind gemeinsam mit ihnen Spazieren gegangen, haben Spiele gespielt und ihre Freizeit miteinander verbracht. Schule und Einrichtung, Lehrkräfte, Jugendliche und Senioren sind also seit vielen Jahren miteinander verbunden – bis die Corona-Pandemie sämtliche Aktivitäten und persönliche Zusammenkünfte ausbremste.

Mit der Idee von Schülern und Lehrern der Dannewerkschule, den Öhr-Bewohner vor Weihnachten noch einmal eine Freude zu bereiten, wurde nun das Projekt „care4future“ eingeläutet, das im Februar endgültig an den Start gehen soll. Die Schüler der sechsten Klassen haben gemeinsam Knusperhäuschen gebacken, um die Botschaft zu übermitteln: „Wir haben Euch nicht vergessen“. Gemeinsam mit ihren Lehrern Olga Weirich, Christine Wojwod-Petersen, Wiebke Hans und Kerstin Günter überreichen die Schüler Anneke, Vivienne, Roumnie, Lonny, Redi und Lina die liebevoll verzierten Lebkuchenhäuser an Einrichtungsleiter Jörg von der Wehe und Pädagogin Sina Schade. Dazu haben die Schüler eine Reihe von Hörgeschichten aufgenommen sowie Video-Anleitungen zum Basteln gedreht, um den Bewohnern der Senioreneinrichtung via Tablet oder Smartphone auf dem digitalen Weg nah zu sein.

„Das Lebkuchenhaus soll ein liebevolles Geschenk sein und den Wunsch vermitteln, dass bitte alle gesund bleiben mögen“, sagte die elfjährige Anneke aus Schleswig im Namen der Schüler. Angesichts der mitgesandten Anleitungen hatte ihre Mitschülerin Vivienne (12) einen Tipp für die Bewohner parat. „Falls Ihr unsere Bastelanleitung nicht verstehen solltet, dann schaut in unser Video hinein. Es ist alles im Paket zusammengefasst“, so Vivienne.

Seit der Corona-Pandemie kennen sich die Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung bestens mit der digitalen Technik aus. „Wir alle haben technisch viel dazugelernt. Gemeinsam können wir in den Austausch gehen. Wir versuchen so viel wie möglich digital. Es ist ein guter Kontakt zur Außenwelt“, sagte Sina Schade, Mitarbeiterin und Projektbegleiterin in der Einrichtung. Im Namen der Bewohner bedankte sich der Einrichtungsleiter für die etwas anderen Weihnachtsgrüße. „Das wird eine Freude für die Bewohner sein. Es zeigt uns, dass wir eine schöne Kooperation haben“ , so von der Wehe.

Das Projekt „care4future“ soll nun im Februar starten. Gemeinsam mit dem Helios-Klinikum, dem Pflegeheim am Öhr im Verbund des Diakoniewerks Kropp und der ambulanten Pflege Medigna bekommen Schüler der Dannewerkschule und des Berufsbildungszentrums die Möglichkeit, an einem Berufsorientierungskurs teilzunehmen, um die Pflegeberufe kennenzulernen. Die Besonderheit des Konzepts besteht darin, dass die Unterrichtseinheiten von Auszubildenden selbst geleitet oder begleitet werden. So soll eine Kommunikation auf Augenhöhe entstehen und dadurch ein ehrlicher Einblick in den Beruf der Pflege gewährleistet werden. Auf diese Weise hoffen die Initiatoren des Projekts, künftig mehr Schüler als bislang für den Pflegeberuf begeistern zu können.