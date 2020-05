Schleswiger Gemeinschaftsschule : Dannewerkschule bewirbt sich für „MINT“-Titel

Eine Fachjury konnte sich online ein Bild von der Schule machen.

03. Mai 2020, 17:58 Uhr

Schleswig | Der Betrieb in den Schleswiger Schulen fährt langsam wieder hoch. An einen normalen Schulalltag ist durch die strikten Hygienevorschriften aber noch lange nicht zu denken. So haben unter anderem auch Bewerbungen für Schulpreise oder besondere Auszeichnungen im Moment nicht die oberste Priorität an vielen Bildungseinrichtungen. Dies liegt vor allem daran, dass für die Verleihung einer Auszeichnung eine ausgewählte Jury der Schule in der Regel einen Besuch abstattet, um dort Unterricht und Projekte zu bewerten. Aber: Auch diese Besuche sind zurzeit ausgeschlossen. Die Dannewerkschule hat nun einen Weg gefunden, um in Zeiten der Corona-Krise ihre Leistungen einer Jury dennoch zu präsentieren – und zwar digital.

Beworben hat sich die Gemeinschaftsschule um den Titel einer „MINT-Schule“. Die Bezeichnung „MINT“ ist eine Abkürzung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. An der Schule gibt es nach Angaben von Lehrerin Dominique von Klein, die die Bewerbung federführend in die Wege geleitet hat, viele Bereiche, in denen ein starker Fokus auf die „MINT“-Förderung gelegt wird. Die unterschiedlichen Konzepte und Projekte wurden nun einer Jury in einer Videokonferenz aus der Mensa vorgestellt. „Wir haben mit unserem Team in einer zweistündigen Präsentation die wesentlichen Projekte zum Thema vorgestellt. Es ist wirklich toll, dass wir für so eine Bewerbung auch eine digitale Möglichkeit finden konnten“, freute sich Rektorin Andrea Schönberg.

Präsentation ist nach Angaben der Schulleiterin gut angekommen

Der „MINT“-Titel steht für vielfältige, praxisnahe Unterrichtsangebote in den vier genannten Fachrichtungen. „Zehn Schulen in ganz Schleswig-Holstein dürfen den Titel derzeit tragen und profitieren damit vom Know-how aller Netzwerkmitglieder. Im Zentrum der gemeinsamen Arbeit steht der Wissens- und Erfahrungsaustausch zur Weiterentwicklung des MINT-Unterrichts“, heißt es auf der Internetseite der Initiative „mint-schulen.de“. Die Präsentation ist nach Angaben der Schulleiterin gut angekommen.