Am Schleswiger Stadtrand : Daniel Spinler und Kai Michelmann planen Deutschlands erste „Camp-Parade“

750 Menschen sollen im Mai 2021 auf drei Campingflächen feiern können – auch unter Einhaltung der Corona-Regeln.

von Sven Windmann

04. Dezember 2020, 18:48 Uhr

Schleswig/Busdorf | So ein Event, da ist sich Daniel Spinler sicher, gebe es in ganz Deutschland bislang nicht. „Wahrscheinlich ist es auch darüber hinaus einmalig“, fügt er mit Nachdruck an. Was er meint? Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kai Michelmann lädt der Konzertveranstalter (unter anderem Baltic Open Air) im Mai 2021 vor den Toren Schleswigs zur ersten „Camp-Parade“ ein. „Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie man die Leute in Zeiten von Corona glücklich machen kann. Wie man mit seinen Freunden bei guter Musik feiern darf, ohne dabei die geltenden Regeln zu missachten“, erzählt Spinler. Was dabei am Ende herauskam, ist eine Mischung aus Camping-Wochenende, Grillfest, Open-Air-Festival und Love-Parade.

Steigen soll die Premiere am 22. und 23. Mai, dem Pfingstwochenende. Dann werden auf dem 30 Hektar großen Gelände am Busdorfer Ortsrand, wo seit einigen Jahren auch das Baltic Open Air stattfindet, drei Camping-Areale ausgewiesen – auf denen drei unterschiedliche Musikrichtungen die Hauptrollen spielen: Rock, Schlager- und Partymusik sowie Electronic Dance Music (EDM) mit „Hardstyle“, eine besonders schnelle Variante der Techno-Musik. „Wir wollen für jeden Geschmack etwas anbieten“, sagt Kai Michelmann. Was ihn und Spinler an ihrem Event besonders überzeugt: Es funktioniere sowohl dann, wenn Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln weiterhin eingehalten werden müssen, als auch ohne jegliche Einschränkung.

So sieht das Konzept konkret aus: Auf jeder der drei Campingflächen werden 250 Gäste zugelassen. Dabei bekommen die Besucher ihre eigenen Bereiche zugewiesen. „Jeder kann seine Zelte, Campingstühle oder einen Grill aufbauen und dann einfach eine gute Zeit haben“, sagt Spinler. Dazu gehört dann auch die Musik, die in allen drei Bereichen vom Treckeranhänger kommt. „Die Idee ist: Wenn die Leute nicht zum Event gehen können, kommt das Event eben zu ihnen“, sagt Kai Michelmann. Deshalb sollen die Trecker, ähnlich wie die Lastwagen damals bei der Love-Parade in Berlin, auf dem Areal hin- und herfahren, während die Musik aus Boxen dröhnt. Sowohl DJs als auch Live-Bands werden dafür engagiert.

„Man hat im Sommer gesehen, wie sehr das Thema Camping boomt. Und man merkt auch, dass die Menschen endlich wieder etwas unternehmen wollen, am liebsten gemeinsam mit Freunden. Aber gleichzeitig herrscht noch immer eine gewisse Unsicherheit“, sagt Daniel Spinler. Mit dem „Eventcamping“, wie er die geplante Veranstaltung auch nennt, könne man also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Anmelden kann man sich ausschließlich online unter www.camp-parade.com. Dort kann man dann entweder fünf Plätze buchen oder zehn. Den Gruppen stehen dann auf dem jeweiligen Campinggelände 100 beziehungsweise 200 Quadratmeter zur Verfügung. 29,90 Euro zahlt man pro Person. Es sei denn, man bucht das ein oder andere Extra dazu. So kann man zum Beispiel auch gleich eine vollständig eingerichtete Camping-Parzelle beziehen – mit Zelten, Pavillon, Biertischen, Campingstühlen oder auch einer eigenen Toilette. „Man kann ganz frei entscheiden, sich vollkommen selbst versorgen oder sich auch bedienen lassen“, sagt Spinler. Dafür gebe es auf den drei Campingplätzen sowohl feste als auch fahrende Catering-Anbieter.

„Wir glauben schon, dass die ,Camp-Parade‘ sehr gut angenommen wird“, betont Kai Michelmann. Deshalb gebe es auch die Option, die einzelnen Themen-Campingflächen zu vergrößern, um mehr Publikum begrüßen zu können. Platz habe man genug. Mit dem Amt Haddeby habe man das Konzept ebenso besprochen wie mit den Eigentümern der Flächen. Einer der Landwirte wird selbst eines der Treckergespanne steuern, die zur rollenden Bühne werden. „Ich bin davon überzeugt, dass das richtig gemütlich wird“, zeigt sich Spinler optimistisch. Auch deshalb soll die Veranstaltung weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins beworben werden. „Und wenn es funktioniert, dann wird es sicherlich kein einmaliges Erlebnis bleiben.“