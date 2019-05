Gedenkstätte in Kropp : Damit kein Kind vergessen wird

In Kropp wurde jetzt eine Gedenkstätte für Kinder eingeweiht, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind.

von Maike Krabbenhöft

26. Mai 2019, 19:05 Uhr

Kropp | „Für unsere Sternenkinder“ steht auf der grauen Stele im Zentrum der neuen Gedenk- und Begräbnisstätte für Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Dieser besondere Ort auf dem Kropper Friedhof wurde gestern nach vierjährige Planungszeit mit einem Gottesdienst eingeweiht.

„Es ist sehr schmerzhaft, ein Kind zu verlieren – egal, wie alt es ist“, sagte Pastor Hergen Köhnke zu den gut 50 Zuhörern in der Dorfkirche. Eine Schwangerschaft sei mit Vorfreude, aber auch Ängsten und Fragen verbunden, meinte er: „Wird alles gut gehen und das Kind gesund sein?“ Bereits in der fünften Woche fängt das Herz des Embryos im Bauch der Mutter an zu schlagen, „doch wie viel Trauer und Tränen gibt es, wenn das Kind nicht das Licht der Welt erblickt“, sagte er.

Zwar fänden Christen Trost in Gott, dennoch fühlten sich viele Eltern nach diesem Schicksalsschlag allein gelassen. „Das Ausmaß ihrer Trauer kann von anderen Menschen oft nicht erfasst werden“, so der Pastor. „Ihr seid ja noch jung und könnt es nochmal probieren“ seien gut gemeinte Worte, die aber weh täten. Damit sich betroffene Eltern über ihren Verlust austauschen können, hat Katharina Wolf, selbst Mutter eines „Sternenkindes“, vor einigen Jahren eine Gesprächsgruppe gegründet. „Mal sind wir zu zweit, mal zu sechst und fast ausschließlich Frauen“, erzählte sie.

In Gesprächen sei deutlich geworden, dass es gut wäre, wenn Eltern einen Ort zum Trauern hätten, so Hergen Köhnke. Daraufhin übernahm die Kirchengemeinde 2015 die Planungen und kümmerte sich mit einer Arbeitsgruppe um Gestaltung und Finanzierung der Gedenkstätte. Ihr früherer Küster Heinz-Helmut Kuhn habe als Erster die vier freien Grabstätten im hinteren Bereich des Friedhofs als passenden, ruhigen Ort im Blick gehabt, erklärte Pastorin Jutta Selbmann.

Inzwischen steht dort die Stele auf einem Stern inmitten von Eisbegonien und Rasen. „Es soll ein freundlicher Ort sein“, betonte sie. Auf der gesamten Fläche können Sternenkinder begraben werden. Kleine Gedenk- oder Grabsteine mit eingravierten Namen, Symbolen oder Daten werden künftig an die früh verstorbenen Kinder erinnern.

„Ich freue mich, dass es endlich diese Gedenkstätte gibt“, sagte Katharina Wolf, die bei der Einweihung eine emotionale Rede hielt. Auch wenn sie für ihren Sohn bereits ein Grab zum Trauern habe, wolle sie den Friedhof nun öfter besuchen.





Der Gesprächskreis „Sternenkinder“ trifft sich an folgenden Terminen jeweils um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus: 12. Juni, 10. Juli, 21. August, 11. September, 16. Oktober, 13. November, 11. Dezember. Ansprechpartnerin ist Katharina Wolf unter Telefon 04624/398922. Mehr Informationen im Internet auf www.kirche-kropp.de.