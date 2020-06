Glücksburg : Dallglas-Fenster leuchtet im Rosarium

Der Verein Schönes Glücksburg wollte das Werk, das aus dem abgerissenen Wellenbad stammt, erhalten.

Glücksburg | Es muss schön ausgesehen haben. Eine Meerjungfrau, ein Seepferdchen und ein Fisch mit Musikinstrumenten beim Tanz in den Wellen. Alles ausgeführt in bleigefassten Dallgläsern (französisch Dalle = Fliese). Dallglas ist nicht klar durchsichtig und hat intensiv leuchtende Farben. Die Glaswand mit der Größe von etwa drei mal sieben Metern trennte im früheren Meerwasser-Wellenbad einen Gang vom Ruheraum. 2005 wurde das Wellenbad abgerissen und durch die Fördeland-Therme ersetzt. Das Glasbild wurde zwischengelagert. Was davon übrig ist, kann man jetzt erstmalig seit dem Abriss wieder im Gewächshaus des Rosariums sehen.

Etwas Fantasie braucht man allerdings, um sich das frühere Ganze vorzustellen. Nur etwa die Hälfte von „Die kleine Meerjungfrau und ihre musizierenden Freunde“ (so der Titel des Werks) ist gut erhalten. Es fehlt zum Beispiel der Fisch, der eine besonders interessante Oberfläche hatte: In das fließende Glas wurden brillantartig schimmernde Bruchstücke eingearbeitet. Viele blaue Wellen hingegen sind erhalten sowie ein Tamburin und ein Stück vom Seepferdchen-Kopf.

Grund für den Schwund sind falsche Lagerung und Diebstahl. Bei Abbruch des Wellenbads hatte der Verein Schönes Glücksburg die Stadt um die Glaswand gebeten. Man wollte das Werk gerne erhalten, wusste aber zunächst keinen Verbleib dafür. Deshalb habe die Stadt das Bild abgebaut und auf dem Bauhof gelagert, berichtet John Witt, damals amtierender Bürgermeister.

Dabei ging es laut Peter Kruse unsachgemäß zu. Peter Kruse, Glasermeister und Betreiber der Galerie Kruse, ist der Sohn von Günter Kruse, ebenfalls Glasermeister und Galerie-Gründer, der das Glasbild 1971 nach einem Entwurf von Arndt Georg Nissen angefertigt hatte. Nissen (1907 – 1979) wiederum war ein anerkannter lokaler Künstler, der auf einem ererbten, parkähnlichen Grundstück in Rinkenäs lebte. Der ausgebildete Grafiker hatte die Kunstgewerbeschule in München besucht und fand viele seiner Motive während er seinem Hobby nachging, dem Segeln. Bekannt war er für seine „auf Anhieb sitzende, nie korrigierte Linie“, so der damalige Leiter des Altonaer Museums, Gerhard Kaufmann.

Peter Kruse, Jahrgang 1961, erinnert sich an den „Wahnsinnsaufwand“ bei der Herstellung der Glaswand – „allein vom Material her. Die Gläser wurden in einer Bauglaserei extra angefertigt, sind zum Teil mundgeblasen. Kruse: „Wir sind dafür nach Südfrankreich gefahren.“

Was er nach dem Abbau des Werks im Glücksburger Bauhof wiedersah, beschreibt er so: „1,5 Tonnen Bleifenster lagen übereinander wie ein Blätterteig. Die Platten sind aber statisch so gebaut, dass sie stehen müssen. Die Platten wurden mit dem Gabelstapler reingefahren, einige, die oben lagen, waren zertrümmert. Das ganze Ding ist total kaputt.“

Für eine Wiederherstellung des alten Zustandes ist er nicht, weil die Zeiten sich geändert haben. „In den 70er-Jahren flossen zwei Prozent der Kosten eines öffentlichen Neubaus in die Kunst. ‚Kunst am Bau‘ gibt es aber heute nicht mehr.“ Deshalb schlägt Kruse vor, aus den Bruchstücken etwas Neues zu machen. Er denkt an eine Versteigerung der Segmente unter den Glücksburgern. Auf diese Weise würde die Geschichte lebendig bleiben, ähnlich wie beim Sammeln von Scherben antiker Vasen. „Age“ Nissen, glaubt Peter Kruse, hätte die Idee gut gefallen.

Beim Verein Schönes Glücksburg ist man sich noch nicht sicher, was geschehen soll. 30.000 Euro bräuchte man für eine Reparatur, sagt Hans Bracht vom Verein. Aber wo wäre dann Platz dafür?

Zunächst einmal funkeln die Gläser jetzt vor den Glaswänden des Gewächshauses. Wenn die Vereins-Mitglieder anwesend sind – gewöhnlich an Tagen mit schönem Wetter zwischen 10 und 17 Uhr – kann man einen Blick drauf werfen und vielleicht eigene Ideen entwickeln.