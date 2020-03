Lottorf : Dagmar und Johannes Schwart machen keinen Spaziergang ohne Müllzange

Schon vor der Corona-Krise sammelte die Familie Müll in der Gemeinde.

22. März 2020, 15:59 Uhr

Lottorf | Täglich gehen Dagmar und Johannes Schwart mit Tochter Louisa und Dackel „Ike“ aus Lottorf raus an die frische Luft, um auf einsamen Wegen in der Natur nebenbei den Müll zu sammeln. Lange bevor die Corona-Krise ihren Alltag auf den Kopf stellte, hat sich die Familie auf einen täglichen Streifzug begeben, um Wege und Straßen vom Müll zu befreien: Plastikmüll, Fast-Food-Verpackungen, Zigarettenkippen, Flaschen, Glasscherben, Dosen und Papier entsorgen sie anschließend in der hauseigenen Mülltonne. Auch auf ihren Spaziergängen achtet die Familie auf Abstand zu anderen Personen und die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. In den nächsten Wochen, in denen die Kita geschlossen bleibt, hat die Familie nun viel gemeinsame Zeit.