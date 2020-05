TV-Frust in Glücksburg : Dagmar Kuhlmann wartet auf das Fernseh-Signal

Glücksburgerin hat seit über zwei Wochen keinen Empfang. Die Leitung wurde bei Tiefbauarbeiten beschädigt..

15. Mai 2020, 07:40 Uhr

Glücksburg | „Kein Signal“ erhält Dagmar Kuhlmann als Information, wenn sie ihren Fernseher einschaltet. Das geht nun schon seit zwei Wochen so. Liebend gerne würde sie Hintergrundberichte zu den neuesten Corona-Nachrichten sehen, um informiert zu bleiben. Dagmar Kuhlmann leitet die Glücksburger Volkshochschule. Ab September plant sie, einzelne Kurse unter den neuen Hygieneanforderungen stattfinden zu lassen. Seit zwei Wochen muss sie sich aus anderen Quellen informieren – mal ganz abgesehen davon, dass sie in corona-bedingt abwechslungsarmen Zeiten gerne mehr Unterhaltung hätte.

Vor zwei Wochen fanden Tiefbauarbeiten vor dem Nachbargrundstück statt. Dabei muss die Leitung ihres Fernsehanschlusses beschädigt worden sein. Das bemerkte die VHS-Leiterin bereits am Abend nach der Baumaßnahme und verständigte die Stadtwerke, die involviert waren, und Kabel Deutschland, ihr Fernsehanbieter. Techniker beider Unternehmen schauten vorbei und bestätigten ihren Verdacht. Nachdem Kabel Deutschland den Störungsfall aufgenommen hatte, hörte sie nichts mehr.

Ihr Haus ist als einziges betroffen. Es liegt am Ende einer Sackgasse. „Ich habe immer wieder bei Kabel Deutschland angerufen. Immer wieder wurde ich ohne weitere Angaben vertröstet. Einmal wurde mir sogar sehr respektlos gesagt, ich hätte kein Recht darauf, Einzelheiten zu erfahren. Es ginge vorrangig darum, den Schaden zu beheben, hat mich ein junger Mitarbeiter ausgeschimpft“, empört sich die 60-Jährige.

Eine Nachfrage der Redaktion bei Vodafone/Kabel Deutschland bringt Licht ins Dunkel: Ein zerstörtes Kabel ist nicht mal eben schnell wieder zusammengeflickt, verrät Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. „Hier ist keine Reparatur möglich - etwa durch Spleissarbeiten in einer offenen Baugrube – sondern die Verlegung eines kompletten Kabelstranges erforderlich. Dazu bedarf es sorgfältiger Planung und Genehmigung – vergleichbar mit dem Neuanschluss eines Neubauprojektes“, so Petendorf. Planungen hätten am 4. und 12. Mai stattgefunden, der Antrag auf Genehmigung für die Tiefbauarbeiten bei der örtlichen Behörde erfolgte diese Woche. Nächste Woche könnten die Arbeiten frühstmöglich ausgeführt werden. Die Beseitigung des Schadens habe Vorrang gegenüber der Frage der Kostenübernahme. Üblicherweise wird bei Bauschäden die schuldige Firma während der Reparatur ermittelt. Die Firmen sind üblicherweise versichert. Grundsätzlich tritt Vodafone als privatwirtschaftliches Unternehmen in Vorleistung.

„Wir bitten die Kundin um Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, ergänzt Petendorf. Er betont jedoch auch, dass seine Firma „keinerlei Schuld“ an der Netzstörung treffe und seit Bekanntwerden der Störung „mit Hochdruck“ an deren Beseitigung arbeite.

Dank der neuen Informationen ist Dagmar Kuhlmann etwas beruhigter. Die Wut aber, wie man ihr am Telefon begegnete, sitzt tief. Ihr Vertrag bei Vodafone ist bereits gekündigt.











Foto: Weiß nun wenigstens, wann sie wieder Empfang haben wird: Dagmar Kuhlmann vor ihrem Fernseher