Lesungen in Schleswig : Dämmer, Aufruhr und Frauengeschichten

Hochkarätiges Literaturprogramm im Oberlandesgericht und bei Liesegang.

von Joachim Pohl

05. Januar 2019, 16:00 Uhr

Schleswig | Der Mann ist ein Phänomen: Gleich zweimal kommt der Talkmaster Hubertus Meyer-Burckhardt in diesem Jahr nach Schleswig, obwohl er erst im vergangenen Herbst hier war. Der Abend bei Liesegang mit dem vielsagenden Titel „Frauengeschichten“ am 20. Februar ist bereits ausverkauft; wer keine Karte mehr bekommen hat, muss sich bis zum 4. November gedulden.

Dabei ist der Mann mit der frechen Zunge noch nicht einmal Träger des Deutschen Buchpreises wie Bodo Kirchhoff, der am 6. Februar an die Schlei kommt und auf Einladung des Vereins „Justiz und Kultur“ im Oberlandesgericht aus seinem neuen autobiographischen Buch „Dämmer und Aufruhr. Roman der frühen Jahre“ liest. Der 1948 geborene Kirchhoff, der den Buchpreis 2016 für „Widerfahrnis“ erhielt, beschreibt in dem neuen Buch seine Wahrnehmung der früh zerbrochenen Ehe der Eltern, des Internatslebens am Bodensee, des eigenen Körpers und seiner Sexualität, aber auch die Wahrnehmung sexueller Übergriffigkeit im Internat.

Am 10. September gibt es ein Wiedersehen mit „Signorina Elettra“ aus den Brunetti-Verfilmungen: Schauspielerin Annett Renneberg, die im Herbst 2018 das Auditorium mit ihrer Elena-Ferrante-Lesung in den Bann zog, kommt diesmal in Begleitung von Brigitte Janner, um mit ihr aus den Büchern Astrid Lindgrens zu lesen.

Am kommenden Donnerstag, 10. Januar, müssen sich Bücherfreunde entscheiden: Um 19 Uhr liest Matthias Politycki im OLG aus „Schrecklich schön und weit und wild:

Warum wir reisen und was wir dabei denken“, um 19.30 Uhr stellt Anne Müller in der Stadtbücherei (auf Einladung von Liesegang) ihren Roman „Sommer in Super 8“ vor.

Mit Friedrich Christian Delius gastiert am 28. März ein weiteres Schwergewicht der deutschen Literaturszene im OLG. Er hat 2018 die autobiographische Erzählung „Die Zukunft der Schönheit“ veröffentlicht, die zum Teil in einem New Yorker Jazzclub angesiedelt ist, in dem der Free-Jazz-Saxophonist Albert Ayler spielt.

Zwei starke Frauen vom Niederrhein stellt die Autorin Anne Gesthuysen am 12. März bei Liesegang in ihrem Roman „Mädelsabend“ vor. Wie viel Ehe verträgt ein erfülltes Leben? Auch diese Frage klammert sie dabei nicht aus, geht es doch auch um die Frage, wie ein seit 60 Jahren verheiratetes Paar weitermacht.

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest stellt Annemarie Stoltenberg am 19. November Neuigkeiten vom Buchmarkt vor.