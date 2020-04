Helios-Klinik Schleswig : Covid-19: Darf Papa bei der Geburt dabei sein?

Helios-Klinikum befolgt die Regeln des Robert-Koch-Instituts, wenn eine Schwangere mit dem Coronavirus infiziert ist.

Joachim Pohl

01. April 2020, 16:25 Uhr

Schleswig | Alle Krankenhäuser haben auf den Corona-Modus umgeschaltet, die Zahl der Intensivbetten erhöht, Besucher weitgehend ausgeschlossen. Das gilt auch für das Schleswiger Helios-Klinikum. Doch was ist mit Entbindungen? Dürfen die Väter nach wie vor dabei sein? Was ist mit Geschwistern und Großeltern? Dürfen sie das frisch geborene Familienmitglied auf der Entbindungsstation besuchen?

„Aufgrund der Corona-Epidemie gelten auch bei Entbindungen besondere Sicherheitsmaßnahmen “, sagt dazu Helios-Sprecherin Andrea Schumann. So sei derzeit nur eine Begleitperson im Kreißsaal erlaubt. Im Falle eines Kaiserschnitts darf diese Person – in der Regel der Papa des Kindes – jedoch nicht mit in den OP-Raum.

Um das Ansteckungsrisiko für alle Personen weitestgehend einzudämmen, wurden die Besuchsregeln auf der Geburtsstation stark eingeschränkt. „Es ist nur Vätern beziehungsweise einer Bezugsperson erlaubt, Mutter und Kind zu besuchen“, erläutert Andrea Schumann.

Für den Ernstfall einer an Covid-19 erkrankten Schwangeren oder einer Frau mit dem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion gibt es ein Isolationszimmer auf der Entbindungsstation. In so einem Fall folge man den Empfehlungen des Robert-Koch-Institus und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das bedeute, dass entsprechende Quarantäne- und Schutzmaßanahmen eingeleitet werden. Dazu zähle auch das Anlegen von Schutzbekleidung.

Im Jahr 2019 gab es im Helios-Klinikum mit insgesamt 719 im Durchschnitt fast fast zwei Entbindungen pro Tag.