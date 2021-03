Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen vom Wochenende: Zwei weitere Todesfälle

Ein 62- und ein 65-Jähriger sind am Wochenende verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 58,2.

Schleswig | Am Wochenende meldet der Kreis Schleswig-Flensburg insgesamt 26 neue Corona-Infektionen, 19 davon am Sonnabend, sieben am Sonntag. Zudem sind zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben: ein 62-Jähriger und ein 65-Jähriger, beide litten nach Mitteilung von Kreissprecherin Martina Potztal an Vorerkrankungen. 50 Todesfälle insgesamt Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.