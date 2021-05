Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen vom Wochenende: 15 neue Infektionen und ein Todesfall

Der Kreis meldete am Samstag zehn und am Sonntag fünf neue Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 58.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat über das Wochenende 15 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – zehn am Samstag und fünf am Sonntag. Die gemeldeten Fälle beziehen sich jeweils auf die Testungen am Vortag. Darüber hinaus hat der Kreis einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu bedauern. Dabei handelt es sich um eine 59 Jahre alte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.