Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen in den Ämtern, Städten und Gemeinden am Donnerstag

Die englische Virusvariante wurde im Kreis 212 Mal nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unverändert bei 50,7.

Schleswig | Am Donnerstag meldet der Kreis Schleswig-Flensburg 21 neue Corona-Infektionen. Die gemeldeten Fälle beziehen sich auf die Testungen am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg liegt momentan bei 50,7, hat sich also zum Vortrag nicht verändert. Der Landeswert beträgt derzeit 46,5. Wie sich die aktuellen Zahlen auf das Kreisgebiet au...

