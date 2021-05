Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen am Wochenende: Erstmals wieder weniger als 100 Infizierte

Der Kreis meldete über das Wochenende zehn neue Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert sinkt auf 21,9.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat über das Wochenende zehn neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – sechs am Samstag und vier am Sonntag. Die gemeldeten Fälle beziehen sich jeweils auf die Testungen am Vortag. Erstmals in diesem Jahr zählt der Kreis nun wieder weniger als 100 Infizierte. [kein Linktext vorhanden] Inzidenzwerte der Kreise in SH ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.