Kreis Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen am Freitag: Aufgeschlüsselt nach Ämtern und Gemeinden

Der Kreis meldet 25 neue Corona-Infektionen. Die Inzidenz steigt weiter auf 72,6.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat am Freitag 34neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 13 infizierte Personen werden derzeit in der Helios-Klinik in Schleswig behandelt. Seit Montag gibt der Kreis die aktuellen Zahlen auch auf Amtsebene raus. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.