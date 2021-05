Schleswig-Flensburg : Corona-Zahlen am Donnerstag: Vier neue Infektionen

Die Zahl der Neu-Infektionen bleibt niedrig. Am Donnerstag kommen lediglich vier hinzu. Die Inzidenz liegt jetzt bei 8,0.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat am Donnerstag vier neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 8,0. Seit dem 4. Mai wurde die 35er-Marke nicht mehr überschritten, seit dem 20. Mai liegt der Wert unter zehn. [kein Linktext vorhanden] Inzidenzwerte der Kreise in SH Hinweis: Die Inzidenzwerte werden am Morgen aktualisie...

