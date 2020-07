Umfrage : Corona-Warn-App: Nicht alle Schleswiger machen mit

Rund 4500 Bürger sind bislang dabei. Bürgermeister Dose war einer der ersten.

14. Juli 2020, 16:55 Uhr

Schleswig | Seit gut einem Monat ist sie jetzt im Einsatz, über 15 Millionen Menschen in Deutschland sollen sie heruntergeladen haben. Das entspricht ungefähr 18 Prozent der Bevölkerung. Bricht man diesen Anteil herunter auf Schleswig, hätten rund 4500 Menschen an der Schlei das neue Programm zur Eindämmung des Corona-Virus auf ihrem Smartphone.

Doch noch immer stößt man auf viel Skepsis, wenn man sich in der Stadt umhört. Viele Menschen haben die Anwendung bisher noch nicht installiert, Ablehnung und Desinteresse werden oft mit fehlender Bedrohung, aber auch technisch begründet: „Das geht auf den Akku“, heißt es bisweilen. Doch kaum jemand möchte mit seiner Ablehnung in der Zeitung zitiert werden.

Einer, der dazu steht, ist Ingo Harder, Ratsherr, Selbstständiger und Event-Veranstalter: „Wir sind hier im Kreis Schleswig-Flensburg und haben null Infizierte“, sagt er. Deshalb verzichte er auf die App. Anders dagegen Stadtmanager Helge Schütze, der die Corona-Warn-App gleich am ersten Tag installiert hat – „um mich und andere zu schützen.“

„Ich habe Bluetooth an meinem Handy immer abgeschaltet“, sagt eine Schleswigerin, wohl wissend, dass die Warn-App dann nicht funktioniert – und eben deshalb hat sie das Programm gar nicht erst geladen. Immer wieder werden auch die sehr niedrigen Infektionszahlen in der Region als Grund für die Untätigkeit angeführt.

Im Rathaus gibt es keine offizielle Empfehlung an die Mitarbeiter und die Bürger der Stadt, das Programm zu installieren. Im regelmäßig tagenden Krisenstab sei dies aber durchaus thematisiert worden, so Stadtsprecher Eric Gehrke. In einem Newsletter haben sich die beiden Datenschutzbeauftragten an die Mitarbeiter gewandt und sich dabei um Aufklärung bemüht. Damit verbunden sei die Empfehlung, die App herunterzuladen und zu installieren, so Gehrke, der das bereits getan hat.

Bürgermeister Stephan Dose hat die App gleich am ersten Tag heruntergeladen. „Nachdem das datenschutzrechtlich geklärt war, war das für meine Frau und mich keine Frage mehr“, sagte. „Je mehr Menschen die App haben, desto mehr nützt sie.“ Die Leiterin des Fachbereichs Bildung, Kultur und Ordnung, Julia Pfannkuch, geht ebenfalls als Vorbild voran und habe die App auf ihrem Smartphone installiert, berichtet Gehrke.

Auch der Landrat tritt über sein Smartphone regelmäßig in Kontakt mit anderen Menschen, da er ebenfalls dabei ist, wie Martina Potztal, Sprecherin des Kreises, betont. Auch sie hat die App geladen. Den Mitarbeitern der Kreisverwaltung habe man dies aber freigestellt.

Die Corona-Warn-App ist eine Anwendung für Smartphones, mit deren Hilfe man Menschen warnen kann, die womöglich Kontakt zu infizierten Personen hatten. Sie funktioniert über den Austausch von Daten zwischen zwei Smartphones, die sich über einen gewissen Zeitraum in räumlicher Nähe befinden. Wird eine Person, die die App benutzt, positiv auf Covid-19 getestet und meldet diese Infektion an eine zentrale Stelle, kann die App alle Personen, die mit der infizierten Person in Kontakt waren, warnen und zu einem Test auffordern.