Corona hat die Klinik fest im Griff

22 Covid-Patienten werden im Schleswiger Krankenhaus zurzeit behandelt / Auch 16 Mitarbeiter betroffen / Versorgung weiter gewährleistet

von Sven Windmann

05. Januar 2021, 13:15 Uhr

Schleswig | Corona hat längst auch Schleswig und die Region fest im Griff. Nachdem der Kreis lange zu den Regionen Deutschlands mit den wenigsten Fällen zählte, liegt die sogenannte „Sieben-Tage-Inzidenz“ inzwischen bei über 60. Mit spürbaren Auswirkungen auch auf das Schleswiger Helios-Klinikum.

Dort werden, Stand gestern, 22 Covid-Patienten behandelt. 18 von ihnen liegen auf der eigens eingerichteten Corona-Isolierstation, vier werden intensivmedizinisch betreut. Die Altersstruktur der Betroffenen liegt dabei zwischen 50 und 90 Jahren. Unter anderem sind Erkrankte aus dem Fahrdorfer Pflegeheim dabei, in dem sich Ende vergangenen Jahres eine große Zahl von Bewohnern und Mitarbeitern mit Covid-19 infiziert hatte (wir berichteten). „Momentan befinden sich alle Betroffenen, die bei uns im Haus behandelt werden, in einem stabilen Zustand. Wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt“, sagt Klinik-Sprecherin Andrea Schumann.

Auch sie und ihre Kollegen seien überrascht, wie viele Corona-Patienten inzwischen behandelt werden müssten. Denn im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres seien es stets unter zehn gewesen. „Die Welle hat uns leider auch erwischt. Das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer als am Anfang der Pandemie“, sagt Schumann.

Das gilt auch mit Blick auf die Mitarbeiter. Denn von ihnen haben sich inzwischen auch 16 infiziert. Sie alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut.

Größere Auswirkungen auf den Klinikalltag habe all das bislang nicht, betont Andrea Schumann. Zwar wurden einige Operationen, die für diese Woche geplant waren, verschoben. Ab kommender Woche aber werde „alles seinen gewohnten Gang“ gehen. „Die medizinische Versorgung ist in allen Bereichen weiter gewährleistet, auch die Notaufnahme ist offen“, betont die Helios-Sprecherin, die gleichzeitig davor warnt, den Weg ins Krankenhaus – etwa bei Symptomen eines Schlaganfalls – zu scheuen. „Man ist hier jederzeit gut aufgehoben und muss sich keine Sorgen machen, dass man sich mit Covid anstecken könnte“, sagt Schumann und spricht von einem „strengen Hygienekonzept“ der Klinik.

Dazu gehört auch, dass das Besuchsrecht weiterhin stark eingeschränkt ist. Eine Maßnahme, für die laut Schumann ein Großteil der Patienten und Angehörigen Verständnis zeige. Das wiederum gelte auch die Impf-Bereitschaft unter den Klinik-Mitarbeitern. Diese sei ebenfalls „sehr hoch“.

Die ersten Pfleger und Ärzte, insbesondere die, die regelmäßig mit Corona-Patienten in Kontakt kommen, wurden bereits geimpft. Nun warte man auf eine weitere Lieferung von Impfstoff. „Das läuft jetzt Schritt für Schritt an“, sagt Andrea Schumann. Insgesamt sei das Schleswiger Krankenhaus gut auf die Pandemie vorbereitet. Auch weitere Corona-Patienten könnten aufgenommen werden.