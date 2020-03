Restaurants „Yen-Yen“ und „East“ : Corona-Angst vertreibt die Kunden

Die Inhaber von China-Restaurants verzeichnen sinkende Gästezahlen. Familie Van vom „Yen-Yen“ betont: „Wir sind Schleswiger!“

02. März 2020, 17:08 Uhr

Schleswig | Das Coronavirus verunsichert die Menschen. Und die Angst davor schlägt offenbar auch auf den Magen. Ganz konkret scheint einigen Schleswigern der Appetit auf chinesisches Essen abhanden gekommen zu sein. Seit dem Ausbruch der Epidemie in China kommen nach Angaben einiger Betreiber spürbar weniger Gäste in die China-Restaurants der Stadt.

Spezialitäten aus Thailand und Vietnam

Familie Van betreibt seit 20 Jahren das Restaurant „Yen-Yen“ am Gallberg. Insbesondere Spezialitäten aus Thailand und Vietnam kommen hier auf die Tische. Viele Gäste vermuten dennoch, dass es sich bei den Inhabern um Chinesen handelt – und bleiben deshalb zurzeit fern. Inhaber Nhiem Tran Van betont, dass seine Familie und die Mitarbeiter seit mehr als 20 Jahren in Schleswig zu Hause seien, nur selten mit dem Flugzeug reisten oder sonstwie in der Welt unterwegs seien. „Wir sind Schleswiger“, sagt der Familienvater. „Wir sind in Vietnam geboren und leben seit Jahrzehnten hier. Die Menschen müssen keine Angst haben, bei uns zu essen. Wenn Sie im ,Yen-Yen‘ essen gehen, dann ist es eine sichere und richtige Entscheidung“, betont er.

Der Gastronom hofft, dass Aufklärung hilft, um verlorene Kundschaft zurückzugewinnen. Ein Hinweisschild, das die Familie an der Eingangstür des Restaurants aufgehängt hat, soll die Angst der Besucher nehmen: „Wir, das Yen-Yen-Team, möchten Ihnen mitteilen, dass wir und alle unsere Mitarbeiter Vietnamesen und keine Chinesen sind. Keiner unserer Mitarbeiter war in den Regionen, in denen das Coronavirus vertreten ist. Bei uns ist das Risiko einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nicht gegeben.“

Ebenso betont Familie Van, dass der größte Teil der Lebensmittel, die im Restaurant verwendet würden, aus Deutschland stamme oder von einem Asia-Großhandel aus der Region bezogen werde. Familie Van freut sich zugleich über die Stammgäste, die ihnen seit 20 Jahren die Treue hielten und ihnen freundschaftlich verbunden den Rücken stärkten. Gleichzeitig hofft Phuong Ha Thi Van, dass die Verbreitung des Coronavirus bald eingedämmt werden kann.

Auch im "East" deutlich weniger Gäste

Allein sind die Vans mit diesem Wunsch nicht. Auch Jiaxiong Wu, Inhaber des Restaurants „East“ am Wikingturm, bestätigt den Rückgang von Kunden. Viele der 180 Sitzplätze in seinem Restaurant, das der 50-jährige Familienvater seit 2013 betreibt, blieben seit dem Corona-Ausbruch unbesetzt, sagt er. Auch im „East“ zählen Wu und das Team auf die Stammkunden, die ihnen die Treue halten. Wu, der seit seinem 16. Lebensjahr in Deutschland zu Hause ist, bekräftigt, dass die Hygienevorschriften eingehalten würden. Zudem sei keiner der Mitarbeiter in China unterwegs oder hätte in jüngster Zeit Flug- oder Schiffsreisen dorthin unternommen. „Wir leben alle hier in Schleswig und fahren nicht in der Welt herum“, sagt Wu. Täglich eine umfangreiche Auswahl an frischen Speisen am klassischen Buffet, dazu „Live-Cooking“ anzubieten und die mongolischen Teppanyaki-Grilltheke vorzuhalten, gestalte sich jedoch auf Dauer schwierig, sollte keine Besserung der Situation eintreten. Die Einnahmen würden sinken, die Betriebs- und Personalkosten aber bleiben. „Wir möchten unsere Mitarbeiter ja auch weiter beschäftigen“, sagt Wu. Er hofft, dass die Durststrecke bald überwunden ist.

Im Schleicenter bislang keine Einbußen

In Gedanken ist Jiaxiong Wu bei den Menschen in China, deren Gesundheitssystem und medizinische Versorgung weniger entwickelt seien als hier in Deutschland. Angst und Panik seien dabei aber ein schlechter Ratgeber. „Ich hoffe, dass alles schnell wieder gut wird“, sagt er.

In anderen China-Restaurants in der Stadt ist das Problem von fernbleibenden Gästen offenbar noch nicht aufgetreten. Zumindest bei „Asia Fu Luc“ im Schleicenter haben sich nach Angaben des Betreibers die Besucherzahlen nicht verändert. Der „Asia Wok“ im Stadtweg wollte sich auf Nachfrage zu dem Thema nicht äußern. Das Restaurant „Dynastie“ im Lollfuß hat in dieser Woche wegen Betriebsferien geschlossen.